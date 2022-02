Laurita Fernández y Fede Hoppe se mostraron juntos en Mar del Plata y hay rumores de romance

Laurita Fernández fue una de las artistas que más ha crecido en este último tiempo y, a su reciente éxito artístico, con muchas propuestas laborales, se le suma una infinidad de escándalos amorosos.

Una de las personas con la que Laurita formó pareja fue Federico Hoppe, de quien se separó en 2016 y con el que fue vista este verano por la costa argentina.

(Instagram Angel de Brito)

“Desayuno en Mar del Plata”, describió Ángel de Brito al compartir la imagen en Stories la foto de la conductora y el productor juntos en una mesa de los salones del hotel Hermitage. “Amo a mis fans”, bromeó Ángel, haciendo referencia a los datos enviados por sus seguidores. Luego, en otra de las postales, se los vio conversando en plena calle, cada uno a bordo de su respectivo auto.

(Instagram Angel de Brito)

(Instagram Angel de Brito)

Por otra parte, hace unos días Laura contó en Agarrate Catalina como lleva su vida de soltera: “Llego, me baño y me acuesto. Disfruto los momentos de llegar a casa y estar sola, no es que me incomoda estar sola, me encanta, estoy re contra bien. No es que estoy con ganas o buscando a alguien”.

“Prefiero mantener la distancia para estar más fuerte. Quiero disfrutar de las cosas lindas que me están pasando en el plano profesional y, la verdad, es mejor así”, concluyó la artista.