Trapitos al sola: Andrea Taboada y Yanina Latorre se cruzan en el final de LAM

En una emotiva despedida de Los Ángeles de la Mañana, las lágrimas fueron el ingrediente especial. Yanina Latorre y Andrea Taboada tuvieron un cruce en medio del llanto y la emoción recordando la pelea que las enfrentó durante el año.

Para aprovechar los últimos diez programas al aire, Ángel de Brito decidió tomar cada día de la semana para despedir a las angelitas. Ayer fue el turno de Andrea Taboada, quien no pudo contener las lágrimas al ver un video homenaje que le armó la producción.

El encuentro entre Latorre y Taboada

Mientras conversaban con Carmen Barbieri, quien recordaba su paso como angelita, el conductor se refirió a Yanina quien a las lágrimas se escondía detrás de unos enormes lentes de sol.

“Me pasa lo mismo que Andrea. Estamos desde el primer día, la luchamos, trabajamos. Más allá de lo que se vea al aire, es un equipo maravilloso”, indicó la panelista.

“Yo te admiro (Ángel), me elegiste, aprendí a hacer televisión con vos. Sin vos yo no sería yo. Yo soy jodida y digo muchas cosas incorrectas al aire y no hay muchos tipos que se lo banquen. Solo me pasó con vos y con (Jorge) Lanata. Hay que tener huevos para soportar una mina como yo, porque yo voy al frente”, agregó.

Para calmar las aguas e intentar acercarlas, Ángel se dirigió tanto a ella como a Taboada y les dijo: “A mí de esto me gusta que terminen mejor ustedes dos porque las quiero mucho a ambas”.

Entones Yanina no tuvo problemas en referirse directamente y le habló a Andrea: “Fuiste con la única que no me enojé nunca a pesar de que en un momento me agrediste y creo que no lo merecía. Vos querías que yo te pidiera perdón por algo que no hice. Si querés te pido disculpas, pero yo creo que vos te confundiste, yo nunca te hubiera cagado. Son muchos años, muy amigas, yo no te hice nada, Andre. Por ahí en algún momento te contesté mal en Twitter, te pido disculpas, pero vos fuiste fuerte con mi vieja, con Lola. No me lo merecía”, aseguró la contadora.

"Vos querías que yo te pidiera perdón por algo que no hice. Si querés te pido disculpas, pero yo creo que vos te confundiste, yo nunca te hubiera cagado", le lanzó Yanina Latorre.

“Yo con tu familia nunca me metí, no señalé ni nada. Si nos tenemos que sentar a charlar lo hacemos. Estamos en un momento distinto, las dos hemos crecido después de aquel episodio, le respondió Taboada.

La pelea entre las angelitas

La locutora dijo en varias oportunidades que la esposa de Diego Latorre la “traicionó al aire” por algo que le había confiado en privado como “amiga”. Consultada por Marcelo Polino en el programa que comparten en Radio Mitre, Yanina reveló el motivo del enojo de Andrea.

“Lo que la ofendió pasó en abril de 2019. Hace unos meses le pregunté en el camarín qué le pasaba y me largó un verso de su vida privada, pero no voy a venderla. Ella tuvo una relación con alguien, de la que no se enteró nadie, y entendió que en otro tema yo se la había deschavado al aire. Yo dije ‘las minas que hacen’, pero no hablaba de ella”, sostuvo la columnista de Polino Auténtico.

La panelista se mostró emotiva y aceptó las disculpas de su compañera en medio de las despedidas de LAM.

En Twitter, la rubia fue muy picante con su compañera y aseguró que “no ando con tipos casados”, dando a entender que esa sería la presunta revelación que las terminó separando.

No obstante, Taboada negó las acusaciones de su compañera de El Trece. “¿Salís con hombres casados?”, le consultó una usuaria de Instagram. “Bueno, la respuesta la debe tener Yanina Latorre que sabe más de mi vida que yo”.