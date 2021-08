Yanina Latorre y Andrea Taboada, una guerra de angelitas que terminó mal

Yanina Latorre y Andrea Taboada son las únicas panelista que acompañan a Ángel De Brito desde la primera emisión de Los ángeles de la mañana, en mayo de 2016. Rápidamente el vínculo profesional derivó en una gran amistad.

Compartieron muchos momentos delante y detrás de cámara. De hecho, cuando Yanina festejó sus 25 años de matrimonio con Diego Latorre decidió invitar a 25 personas que fueron importantes para la pareja, entre las que se destacaba Andrea. Sin embargo, de un día para el otro las cosas cambiaron.

En medio de una discusión en LAM, Latorre habría traicionado la confianza de su amiga al revelar detalles de su vida amorosa. En el momento, Andrea no dijo nada, pero enseguida decidió tomar distancia.

La complicidad que mostraban al aire se desvaneció y luego de varios meses de tensión, en los que aprovechaban para tirarse indirectas, en el último programa de 2020, Taboada explicó por qué se rompió la amistad.

“Se puede charlar pero cuando una persona no sabe pedir disculpas estamos en el horno. Y yo creo que Yanina es una persona que no sabe pedir disculpas”, manifestó sobre sus diferencias. Y días más tarde se sumó a las críticas a la “botinera” por la vacunación de su madre en Miami.

“¿Cuándo sale el chárter para vacunarse a Miami? Alguien me avisa para mi mamá? Gracias”, tuiteó Andrea. Mientras que Yanina decidió responder con munición pesada: “Cuando hacés cosas que no debés... creés que todas son como vos. La que hace cosas que no debe... vive paranoica pensando que todas son como ella. Solo para entendidos. Ensuciar gratis es de mala compañera. Yo soy jodida, tengo mal carácter, soy peleadora, sostengo lo que pienso, me caliento, grito...pero no ando con tipos casados”.

La periodista decidió dar por terminada la pelea en las redes argumentando que su examiga carecía de códigos y de palabra. Pero la tregua solo duró un par de días, ya que mientras hablaban del histórico enfrentamiento entre Yanina y Beto Casella, Andrea aprovechó para despacharse.

“Yanina es mala persona. Yo creo que es mala persona, yo lo aseguro, aseguro que es mala persona. Por todas las cosas que me han pasado a mi, por ejemplo, que no las voy a exponer en LAM. Hay cuestiones que son privadas, que no pertenecen al programa. Por eso, yo respeto”, disparó.

Más allá de la insistencia de Taboada sobre la traición de la que fue víctima, Latorre nunca le dio la razón. Es más, asegura que no hizo ningún comentario fuera de lugar y que por esa razón no tiene que pedir disculpas. Eso sí, destaca que a pesar de todos los enfrentamientos que han tenido, todavía le guarda cariño a su compañera. ¿Será cierto?