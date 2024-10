Yanina Latorre aseguró que Karina Jelinek fue alcoholizada a las grabaciones de Bake Off Famosos

Bake Off Argentina regresó a la televisión, pero esta vez con una edición famosos que en la noche de estreno ya tuvo a su primer eliminado. Karina Jelinek fue la primera en abandonar la carpa más famosa y, en la previa, Yanina Latorre contó detalles escandalosos de su corto y fugaz paso por el programa de Telefe.

La conductora de Yanina 107.9 reveló en su programa que Jelinek habría asistido a trabajar en estado de ebriedad y que entró en pánico con el primer desafío que consistía en hacer cupcakes que los representara con un momento importante de sus vidas.

“Tuvieron que parar la grabación porque a Karina Jelinek le dio un ataque de pánico porque no pudo hacer un cupcake y en realidad un productor me dijo que estaba muy pasada de copas y no podía mantenerse en pie”, reveló la panelista de LAM en la radio.

Por otro lado, comentó que Karina está enojada con ella por haberla expuesto antes de que el programa esté al aire. “Está ofendida... amor hablá con tu producción que anda diciendo que vas en pedo a trabajar”, expresó.

“Dice que en el momento en el que vio todo se paralizó”, agregó sobre cómo reaccionó Jelinek al ver el estudio y las cocinas montadas y todo listo para grabar el ciclo que es la gran apuesta de Telefe para competer por el rating del prime time.

POR DIOS TE AMO KARINAAAAAAAAA pic.twitter.com/GfMfhqU2on — feli (@nom0leste) October 1, 2024

Karina Jelinek enfrentó al jurado tras ser eliminada de Bake Off

Karina Jelinek no tuvo el mejor desempeño en el primer programa de la competencia de pastelería y el jurado integrado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis decidieron que sea la primera eliminada.

“¿Por qué me eliminaron primera? Hagan un resumen”, exigió cuando escuchó que era quien debía irse de la competencia. Además, los enfrentó al decirles que ella no había sido “la peor” en los desafíos.

Betular le respondió que todos los participantes estuvieron “parejos” en los dos desafíos, pero que Jelinek cometió una falta mínima: “A tus cupcakes les faltaba relleno y decoración”.