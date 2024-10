Ángel de Brito confirmó que Roberto García Moritán ya tiene nueva pareja

Roberto García Moritán fue fotografiado mientras caminaba por Barrio Norte con un “six pack” de cervezas y una gaseosa de pomelo, lo que intensificó los rumores sobre su vida tras la separación de Pampita.

Aunque al comienzo se pensó que la escena retrataba una noche solitaria para el exlegislador porteño, la realidad sería otra. Fue así que el programa LAM, Ángel de Brito dejó caer una bomba mediática: “No te quiero indignar más, pero Moritán ya tiene novia”.

Se reveló que el político tendría nueva pareja.

Esto ocurrió mientras Nazarena Vélez mostraba su descontento con las últimas polémicas que rodeaban a Martín Demichelis, y De Brito añadió la pregunta que encendería el debate: “¿Para quién eran las cervezas del otro día?”, sugiriendo la presencia de una nueva compañera en la vida del empresario.

De acuerdo con el conductor, los mensajes que recibió en plena transmisión provenían de una fuente confiable, una persona que vive “en el edificio de al lado” del de Moritán. La fuente narró cómo había visto a la misma mujer entrar y salir del departamento de Moritán durante el famoso episodio de las cervezas.

“La chica volvió anoche al departamento”, leyó De Brito, enfatizando que la visita no parecía ser casual. La misteriosa mujer no solo apareció aquel sábado, sino que también habría pasado la noche nuevamente tras una reciente gala. Yanina Latorre hizo un comentario sarcástico que arrancó risas en el estudio: “O sea que el día de las cervezas estaba con una mina. Bastante miserable seis cervezas”. Sin embargo, la historia no se detuvo allí.

Se reveló que el político tendría nueva pareja.

Según el informante del periodista, la mujer en cuestión no forma parte del mundo del espectáculo: “No es del medio porque no la reconoció a la chica”, aclaró Ángel, incrementando aún más el misterio. Su amiga, que se declaró “Team Pampita”, no estaba contenta con esta nueva relación y no dudó en compartir más detalles. “Hoy me volvió a escribir: ‘Hola. Actualizo: la chica hoy salió sola y tenía un bolso negro y anteojos. Igual, todos los encargados del edificio la vieron así que deben saber más que yo’”, leyó De Brito, avivando las especulaciones sobre la nueva compañía de Moritán.

Además, Julieta Argenta, panelista del programa, añadió un dato que elevó aún más la intriga. Según ella, una figura femenina en particular se encontraba muy cerca del economista. Esta joven, de acuerdo con la información de Argenta, sería del conurbano y estaría “pernoctando” en el departamento de Moritán. Esto llevó a los panelistas a preguntarse sobre el nivel de compromiso que el exlegislador podría tener en esta nueva etapa de su vida.

En medio de esta controversia, el nombre de Pampita apareció inevitablemente. “¡Pampita volvé con Vicuña!”, exclamó De Brito, en lo que parecía ser más un deseo personal que un comentario objetivo, mientras los panelistas recordaban las pasadas relaciones de la modelo y cómo, de alguna manera, los destinos de sus protagonistas parecen cruzarse nuevamente.