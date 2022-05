Ana Rosenfeld habló y dio su opinión sobre sus compañeras de LAM

Este año, Ana Rosenfeld se ha mostrado como una verdadera protagonista del mundo del espectáculo, la ley y la televisión. La abogada ahora divide sus días entre su participación como panelista de LAM y además, luciéndose en su trabajo como doctora.

Desde que debutó como panelista del programa conducido por Ángel de Brito, las peleas y discusiones con sus compañeras de trabajo se volvieron públicas e incluso se debatieron en el programa, según Gente. En relación a este tema, en una conversación con La Once Diez/Radio de la Ciudad, puntualizó: “Es el precio de la fama…de la exposición tiene un costo”.

Nazarena Vélez se va de LAM.

Por otra parte, Rosenfeld añadió: “Donde se me quiere juzgar, voy a Tribunales, hay que mostrar la verdad no las boludeces de…ser criticada y ser cuestionada sin un derecho a réplica. Si me atacan con algo que es falso yo tengo un remedio y es lo jurídico. Yo me encargué de recolectar el material para el juez, las pruebas muestran lo contrario, ahora si soy buena, mala, si uso billetera o no, bueno son cosas que en definitiva quien me tiene que juzgar de eso. Yo saludo a todo el mundo, no tengo aires de diva, nunca maltraté a nadie”.

Ana Rosenfeld

Además, la profesional habló de su maravillosa experiencia como abogada: “Tengo 67 años, casi 49 de profesión, con lo cual he transitado mucho, tengo muchos sueños cumplidos, muchos recuerdos, la exposición trae consecuencias, no todo el mundo está preparado para sentarse en un lugar y ser criticado. Estar en el ojo de la tormenta porque no gusta mi opinión porque digo algo autoreferencial…si me preguntan contesto, qué voy a hacer”.

Finalmente, cerró diciendo que no denunciará a LAM mientras tenga la posibilidad de “cumplir el rol para el que fui convocada. Si en algún momento veo que no hay preguntas que tienen que ver con lo mío o no pueda dar datos que son útiles para el espectador, entonces sí porque ahí estoy usando una silla que puede ser útil para otro”.