Gimena Accardi y Nico Vázquez enojados con una periodista por una pregunta sobre su intimidad

Gimena Accardi y Nico Vázquez son de las parejas más queridas y consolidadas del medio. Este año cumplen 15 años en pareja y celebran su éxito con “Una semana nada más”, la obra que protagonizan junto a Benjamín Rojas.

Días atrás, los actores viajaron a Salta para presentar la obra en el marco de su gira por el interior. Pero vivieron un mal momento cuando una periodista los abordó en el lobby del hotel con la intención de sacarse una foto y grabar un saludo, y terminó haciéndoles una pregunta incómoda.

Es que a pesar de que no habían pactado previamente una charla, los tres actores accedieron a hablar con la comunicadora con muy buena onda, que de un momento a otro cambió por la actitud de la mujer.

En un principio, la cronista salteña quiso saber qué esperaban del público local y, como vio que le contestaron sin problemas, se animó a hacer una pregunta más. “¿Cuándo van a ser padres? ¿Están buscando?”, disparó.

Automáticamente la cara de Gimena cambió por completo y salió de plano, por lo que Nicolás y Benjamín trataron de explicarle a la mujer que no estuvo bien lo que hizo. Sobre todo, al preguntar prácticamente de la nada por un tema tan delicado, aún más para ellos.

Gimena Accardi y Nico Vázquez se sientieron engañados por la periodista salteña

Pero la situación empeoró cuando Laura Ibáñez compartió en la televisión ese fragmento de la entrevista, pese a que le habían pedido que no la publique. Además, frente a cámara la mujer aseguró que Accardi le dijo que “le había arruinado el día”.

La cronista comentó que se sintió “humillada” ya que, a pesar de pedir disculpas, tanto Vázquez como Rojas le manifestaron que debía “replantearse su rol como periodista” a la hora de hacer preguntas y aseveró que se generó una situación incómoda ya que, a causa de los gritos, el personal del hotel se acercó a llamarles la atención.

La pareja posó en un sillón de exteriores

Cabe recordar que el matrimonio perdió un embarazo en 2013 y les costó mucho poder recuperarse de ese profundo dolor. Con el tiempo pudieron ir sanando, pero en pocas entrevistas accedieron a referirse a ese momento difícil de sus vidas.

El miércoles por la noche, Gimena visitó LAM y al final de la nota tiró un palito para la periodista que había dado una nota a Intrusos.

“Quiero decir que ami me gusta venir a la tele y dar notas. Siempre contesto lo que me preguntan con buena intención, con amor, con buena leche y con periodistas que no te engañan. Te llevan a una nota y te hacen hablar en una nota”, dijo tajante.