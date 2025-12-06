Alfajores de maicena sin TACC: una opción casera, sin azúcar, sin harinas refinadas y fácil de preparar

En tiempos donde la alimentación saludable ocupa un lugar central en la vida cotidiana, cada vez más personas buscan adaptar recetas tradicionales a versiones más livianas que no pierdan su sabor característico. Es el caso del alfajor de maicena, uno de los dulces más emblemáticos de la repostería argentina.
Este postre ahora se puede disfrutar en una versión apta para celíacos y diabéticos por su falta de azúcar y la harina de trigo. Lo mejor es que con pocos ingredientes y en algunos minutos, están listos.
La propuesta, que circula en redes sociales, fue compartida por Pau Moguilevsky, cocinera y creadora de contenido gastronómico, a través de su cuenta de Instagram (@pulicocina).
Elaborados con maicena, harina de arroz, edulcorante en lugar de azúcar y un relleno de dulce de leche sin azúcar, estos alfajores logran conservar la textura suave y el sabor característico del clásico argentino, pero con un perfil nutricional más amigable.