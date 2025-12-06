6 de diciembre de 2025 - 10:40

Alfajores de maicena sin TACC: una opción casera, sin azúcar, sin harinas refinadas y fácil de preparar

Este postre ahora cuenta con una versión menos calórica y accesible para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar su sabor característico.

Estos alfajores son aptos para todos los gustos sin tener que descuidar la salud.

Estos alfajores son aptos para todos los gustos sin tener que descuidar la salud.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

segun la psicologia, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es caracteristico de estas personas

Según la psicología, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es característico de estas personas

Por Andrés Aguilera
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas emocionalmente estables

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas emocionalmente estables

Por Andrés Aguilera

Este postre ahora se puede disfrutar en una versión apta para celíacos y diabéticos por su falta de azúcar y la harina de trigo. Lo mejor es que con pocos ingredientes y en algunos minutos, están listos.

La propuesta, que circula en redes sociales, fue compartida por Pau Moguilevsky, cocinera y creadora de contenido gastronómico, a través de su cuenta de Instagram (@pulicocina).

Ingredientes:

  • 120 g de maicena.
  • 80 g de harina de arroz.
  • 1 cdita. de polvo de hornear.
  • Ralladura de un limón.
  • 1/3 taza de aceite o ghee.
  • 1 huevo + 1 yema.
  • 2 cditas. de edulcorante líquido (o 8 sobres).
  • Dulce de leche repostero sin azúcar.
  • Coco rallado para decorar.
Receta
Estos alfajores son aptos para todos los gustos sin tener que descuidar la salud.

Estos alfajores son aptos para todos los gustos sin tener que descuidar la salud.

Paso a paso para hacer esta receta

  1. Precalentar el horno a 180 grados.
  2. Batir el huevo, la yema, el aceite, la ralladura de limón y el edulcorante.
  3. En otro recipiente, mezclar los secos.
  4. Integrar ambas preparaciones hasta lograr una masa homogénea. Si está muy seca, se puede agregar agua o leche.
  5. Estirar la masa y cortar las tapas.
  6. Colocar en una placa aceitada y hornear por 10 minutos (retirar antes de que doren).
  7. Dejar enfriar antes de desmoldar, rellenar con dulce de leche y decorar con coco rallado.
Receta
Estos alfajores son aptos para todos los gustos sin tener que descuidar la salud.

Estos alfajores son aptos para todos los gustos sin tener que descuidar la salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mondelez frena su producción de galletitas, chocolates, golosinas y alfajores

La empresa de galletas, alfajores y golosinas que frena su producción: 2.300 trabajadores afectados

Por Redacción Economía
Protector solar. Fuente: Canva

Guía esencial para elegir el protector solar perfecto para tu tipo de piel, según dermatólogos

Su reutilización permite cuidar el ambiente y sumar objetos personalizados en casa.

Las tapas de cerveza no las tires, son un tesoro en casa: convertilas en una idea necesaria y decorativa

Por Redacción
Una sola cucharada puede endulzar cualquier alimento y evita el azúcar para siempre.

Adiós azúcar y edulcorantes: el fruto nutritivo que los reemplaza

Por Redacción