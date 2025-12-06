Alfajores de maicena sin TACC: una opción casera, sin azúcar, sin harinas refinadas y fácil de preparar

Este postre ahora cuenta con una versión menos calórica y accesible para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar su sabor característico.

Estos alfajores son aptos para todos los gustos sin tener que descuidar la salud.

En tiempos donde la alimentación saludable ocupa un lugar central en la vida cotidiana, cada vez más personas buscan adaptar recetas tradicionales a versiones más livianas que no pierdan su sabor característico. Es el caso del alfajor de maicena, uno de los dulces más emblemáticos de la repostería argentina.

Este postre ahora se puede disfrutar en una versión apta para celíacos y diabéticos por su falta de azúcar y la harina de trigo. Lo mejor es que con pocos ingredientes y en algunos minutos, están listos.

La propuesta, que circula en redes sociales, fue compartida por Pau Moguilevsky, cocinera y creadora de contenido gastronómico, a través de su cuenta de Instagram (@pulicocina).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pau Moguilevsky | Recetas Fáciles (@pulicocina) Elaborados con maicena, harina de arroz, edulcorante en lugar de azúcar y un relleno de dulce de leche sin azúcar, estos alfajores logran conservar la textura suave y el sabor característico del clásico argentino, pero con un perfil nutricional más amigable.

Ingredientes: 120 g de maicena .

. 80 g de harina de arroz .

. 1 cdita. de polvo de hornear.

Ralladura de un limón .

. 1/3 taza de aceite o ghee .

o . 1 huevo + 1 yema.

+ 1 2 cditas. de edulcorante líquido (o 8 sobres).

(o 8 sobres). Dulce de leche repostero sin azúcar.

sin azúcar. Coco rallado para decorar. Receta Estos alfajores son aptos para todos los gustos sin tener que descuidar la salud. web Paso a paso para hacer esta receta Precalentar el horno a 180 grados. Batir el huevo, la yema, el aceite, la ralladura de limón y el edulcorante. En otro recipiente, mezclar los secos. Integrar ambas preparaciones hasta lograr una masa homogénea. Si está muy seca, se puede agregar agua o leche. Estirar la masa y cortar las tapas. Colocar en una placa aceitada y hornear por 10 minutos (retirar antes de que doren). Dejar enfriar antes de desmoldar, rellenar con dulce de leche y decorar con coco rallado. Receta Estos alfajores son aptos para todos los gustos sin tener que descuidar la salud. web