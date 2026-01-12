Alerta supermercados: estos son los 5 productos más robados en las góndolas, según un estudio

¿Sabés qué es lo que más desaparece de las góndolas? Un nuevo estudio revela los 5 productos más robados en los supermercados y las razones te van a sorprender.

El hurto en los supermercados dejó de ser un problema menor para convertirse en un desafío millonario que afecta los precios y la seguridad. En 2025 las pérdidas por robos externos e internos escalaron de forma alarmante en diversos países.

Contrario a lo que se cree, el objetivo no siempre son artículos de lujo. Los delincuentes buscan bienes de fácil reventa y alta demanda, a menudo aprovechando puntos ciegos en las salas de venta.

image El ranking de los más buscados Basado en los últimos informes de mermas, estos son los cinco rubros que lideran las estadísticas de robos:

Aceites vegetales: Este producto ha tenido un crecimiento meteórico en los rankings de hurto debido al fuerte incremento de su precio. Hoy se consolida como el artículo más "tentador" para los delincuentes en las góndolas. Carnes y embutidos: Los cortes de carne, como el lomo o el jamón artesanal, son clásicos en este listado. Se trata de productos con un valor de reventa inmediato en mercados paralelos. Lácteos y quesos: Desde la manteca hasta los quesos laminados y la leche líquida. Su alta frecuencia de consumo los convierte en blancos constantes tanto para el robo hormiga como para bandas organizadas. Bebidas alcohólicas: Los vinos y licores siempre han sido "estrellas" del hurto. Aunque han bajado algunos escalones frente a los alimentos básicos, siguen siendo una prioridad para quienes buscan artículos fáciles de comercializar. Cuidado personal: Las fragancias, colonias y cuchillas de afeitar completan el top 5. Al ser objetos pequeños y de costo relativamente alto, son fáciles de ocultar entre la ropa o en bolsas preparadas. Nuevas modalidades y tecnología Los métodos se han vuelto sofisticados: desde el uso de bolsas forradas con aluminio para burlar alarmas hasta el "truco del plátano" en las cajas de autoservicio.

image Para frenar este flagelo, los comercios están implementando desde inteligencia artificial hasta análisis de posturas mediante cámaras para detectar movimientos sospechosos antes de que el robo se concrete.