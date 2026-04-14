Alerta por edulcorantes: estudio revela que sus efectos llegan hasta los nietos

Investigadores de la Universidad de Chile detectaron cambios en la microbiota y la glucosa de crías de ratones cuyos padres consumieron sucralosa o stevia.

Un equipo de científicos de la Universidad de Chile identificó que el consumo de edulcorantes como la sucralosa y la stevia provoca cambios metabólicos que se transmiten a las siguientes generaciones y generaron alerta. La investigación, realizada en ratones, sugiere que estas alternativas al azúcar influyen en la actividad genética y la microbiota intestinal de la descendencia.

Los investigadores dividieron a los sujetos en tres grupos: uno con agua pura y otros con agua mezclada con sucralosa o stevia en dosis equivalentes a las humanas. Tras dos generaciones de seguimiento, descubrieron que las crías presentaban alteraciones a pesar de haber ingerido únicamente agua normal durante toda su vida. Estos hallazgos plantean nuevas dudas sobre cómo estos productos influyen en el metabolismo a largo plazo.

image Impacto en la actividad genética y la microbiota Los resultados no indicaron enfermedades inmediatas, pero sí señales biológicas tempranas relacionadas con la inflamación y la regulación de la glucosa. La transmisión de estos efectos se explicaría a través de cambios epigenéticos, que son ajustes en la actividad de los genes provocados por factores ambientales, como la dieta, sin modificar la estructura del ADN. Además, se observó una menor producción de sustancias beneficiosas por parte de las bacterias intestinales.

El estudio permitió comparar los efectos de distintas alternativas al azúcar. La sucralosa mostró las consecuencias más persistentes, con signos de intolerancia a la glucosa en la descendencia masculina que se mantuvieron hasta la segunda generación junto con niveles elevados de azúcar en sangre. Por el contrario, los efectos de la stevia fueron más leves y generalmente desaparecieron tras la primera generación.

image Precaución y presencia en el mercado La sucralosa, también conocida como E955, es unas 600 veces más dulce que el azúcar y se encuentra en una enorme variedad de productos cotidianos. Está presente en refrescos light, bebidas deportivas, lácteos, chicles y productos horneados debido a su alta resistencia al calor. También es un componente común en la nutrición deportiva, especialmente en polvos de proteína y suplementos vitamínicos.

Los científicos aclaran que estos resultados obtenidos en laboratorio no deben generar alarma inmediata, ya que las correlaciones en ratones no siempre se repiten de forma idéntica en humanos. Sin embargo, recomiendan el consumo moderado mientras continúan investigando los efectos críticos en el organismo a largo plazo. El objetivo final es comprender por qué la obesidad y los problemas metabólicos no bajan a pesar del aumento en el uso de estas opciones bajas en calorías.