Alejandra Maglietti, súper picante contra Jonás Gutiérrez tras sus fuertes declaraciones

Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez fueron pareja en el peor momento de la vida del exfutbolista, cuando él obtuvo su diagnóstico de cáncer. Pero las cosas entre ellos no terminaron bien y en una nota, la modelo y abogada contó que él le había sido infiel, situación que el exjugador desmintió.

Además, cuando le preguntaron si volvería a estar en pareja con Maglietti, fue tajante su respuesta. “No, tomamos caminos diferentes. En su momento tuvimos una relación muy linda. Después no terminó de la mejor manera, porque se terminó el amor. Los caminos nuestros están separados. Hacer futurología no me gusta”, dijo Gutiérrez.

Luego, el cronista de “Socios del Espectáculo” buscó a la panelista de “Bendita” y le preguntó sobre los dichos de Jonás Gutiérrez, algo que no le gustó mucho a la influencer.

“Cortamos hace más de tres años. Es una historia más que pasada. Yo ya me olvidé, prácticamente, de que existía. Le deseo lo mejor”, dijo Maglietti.

“Fue una linda relación en su momento, pero en algún punto me hincha un poco, me molesta. Digo ‘¡otra vez!’. ¡Basta, loco! ¡Basta!”, continuó Maglietti, indignada.

Además, le preguntó sobre la versión de que el portero de su edificio le había contado que Jonás le había sido infiel y que él se encargó de desmentir.

Ale Maglietti y Jonás Gutiérrez se separaron.

“¿Y qué va a decir? ‘Sí, la verdad que me porté mal’. La obviedad es que digas que no, que no es cierto”, comentó al respecto.

“Pasaron tres años. No volvimos a hablar nunca más. Ya está. Ni onda”, finalizó Maglietti, también descartando por completo una reconciliación con su ex.

Alejandra Maglietti es una de las mujeres más llamativas del país. La abogada y panelista sabe cómo explotar su lado más sensual y no deja de sorprender con sus fotos más ardientes en las redes sociales. Sus looks jugados son los que sus fans le llenan de corazones.

Maglietti subió la foto que se tomó en Paso de la Patria en Corrientes en la que lleva puesto una bikini negra de triangulito de simil cuero, la que invirtió y cruzó sus tiras para innovar. La que combinó con un pantalón corto de jean negro, que se desprendió para dejar todo su abdomen a la vista.

El outfit lo completó con una gorra negra y gafas de sol oscuras, que sumaron a su look “total black” que provocó miles de suspiros en Instagram, donde la siguen 1,8 millones de personas.

Alejandra Maglietti conquistó desde Corrientes con la tendencia "bikini al revés".

