3 trucos simples para cuidar la memoria a medida que envejecemos, según especialistas

Mantener la memoria lúcida con el paso del tiempo no depende solo de la genética. Existen trucos sencillos que los especialistas exigen como práctica diaria.

Mantener la memoria joven con el paso del tiempo es posible con algunos trucos fáciles de adaptar a la vida diaria.

Mantener la memoria joven con el paso del tiempo es posible con algunos trucos fáciles de adaptar a la vida diaria.

Con el paso del tiempo muchas personas notan que recordar detalles se vuelve más complicado y que la memoria no responde igual que antes. Sin embargo, los expertos aseguran que existen trucos fáciles capaces de preservar las funciones cognitivas y mejorar la calidad de vida en la vejez lo que despierta un gran interés en la comunidad científica.

No se trata únicamente de realizar ejercicios mentales como los crucigramas o la lectura diaria, sino también de incorporar hábitos que estimulen el cerebro y lo mantengan activo en distintos niveles. La investigación médica sugiere que algunas rutinas marcan la diferencia y que practicarlas de manera constante puede retrasar el deterioro natural que llega con los años.

Mantener la memoria joven con el paso del tiempo es posible con algunos trucos fáciles de adaptar a la vida diaria.

Mantener la memoria joven con el paso del tiempo es posible con algunos trucos fáciles de adaptar a la vida diaria.

Hábitos de estimulación mental que impactan en la memoria

Uno de los principales trucos para mantener la memoria activa es realizar actividades que representen un reto intelectual. Esto incluye aprender un idioma, tocar un instrumento o resolver problemas que requieran concentración y creatividad.

  • Al practicar este tipo de trucos, genera nuevas conexiones neuronales y favorece la plasticidad cerebral que es la capacidad del cerebro para adaptarse a cambios.
  • Los especialistas destacan que no basta con repetir tareas conocidas, sino que lo más beneficioso es enfrentarse a desafíos nuevos que exijan esfuerzo mental.
  • Al hacerlo se activa la memoria de trabajo y se fortalecen las áreas del cerebro relacionadas con la atención y la concentración. La clave está en mantener la mente ocupada y en movimiento en lugar de caer en la rutina.

Por eso, las actividades que estimulan la mente son tan importantes como el ejercicio físico para la salud cerebral, ya que el aprendizaje continuo protege contra el deterioro cognitivo e incluso puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas con el paso del tiempo.

Mantener la memoria joven con el paso del tiempo es posible con algunos trucos fáciles de adaptar a la vida diaria.

Mantener la memoria joven con el paso del tiempo es posible con algunos trucos fáciles de adaptar a la vida diaria.

El ejercicio físico y la vida social son dos hábitos fundamentales para la salud de la memoria

El cerebro no funciona de manera aislada por lo que mantener un estilo de vida activo en lo físico y en lo social también es fundamental.

  • El ejercicio físico regular mejora la circulación sanguínea lo que favorece el flujo de oxígeno y nutrientes al cerebro. Por eso, actividades como caminar, nadar o andar en bicicleta se asocian con una mejor memoria en adultos mayores.
  • Además la vida social tiene un rol clave. Al compartir momentos con otras personas, conversar y mantener vínculos sólidos activa regiones cerebrales relacionadas con el lenguaje y la memoria.
  • Caso contrario pasa con el aislamiento constante, ya que aumenta el riesgo de deterioro cognitivo acelerado. Al participar en actividades comunitarias o simplemente pasar tiempo con familiares y amigos, la salud mental y emocional mejoran notablemente.
  • Una buena alimentación también suma beneficios. Según la Escuela de Medicina de Harvard, las dietas ricas en frutas, verduras, cereales integrales y ácidos grasos saludables, favorecen la memoria y reducen el riesgo de declive cognitivo.
  • La combinación de ejercicio, alimentación equilibrada y vínculos sociales genera un entorno ideal para que la mente se mantenga clara y ágil durante más tiempo.
Mantener la memoria joven con el paso del tiempo es posible con algunos trucos fáciles de adaptar a la vida diaria.

Mantener la memoria joven con el paso del tiempo es posible con algunos trucos fáciles de adaptar a la vida diaria.

La memoria puede debilitarse con la edad pero no es un destino inevitable. Los expertos coinciden en que ejercitar la mente con asumir nuevos retos, cuidar el cuerpo y mantener relaciones sociales sólidas son medidas efectivas para preservarla. Adoptar estos hábitos desde etapas tempranas permite llegar a la vejez con mayor vitalidad y con la capacidad de recordar como un valioso recurso personal.

