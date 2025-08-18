3 trucos simples para cuidar la memoria a medida que envejecemos, según especialistas

Con el paso del tiempo muchas personas notan que recordar detalles se vuelve más complicado y que la memoria no responde igual que antes. Sin embargo, los expertos aseguran que existen trucos fáciles capaces de preservar las funciones cognitivas y mejorar la calidad de vida en la vejez lo que despierta un gran interés en la comunidad científica.

No se trata únicamente de realizar ejercicios mentales como los crucigramas o la lectura diaria, sino también de incorporar hábitos que estimulen el cerebro y lo mantengan activo en distintos niveles. La investigación médica sugiere que algunas rutinas marcan la diferencia y que practicarlas de manera constante puede retrasar el deterioro natural que llega con los años.

Uno de los principales trucos para mantener la memoria activa es realizar actividades que representen un reto intelectual . Esto incluye aprender un idioma , tocar un instrumento o resolver problemas que requieran concentración y creatividad .

Mantener la memoria joven con el paso del tiempo es posible con algunos trucos fáciles de adaptar a la vida diaria.

Por eso, las actividades que estimulan la mente son tan importantes como el ejercicio físico para la salud cerebral, ya que el aprendizaje continuo protege contra el deterioro cognitivo e incluso puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas con el paso del tiempo.

El ejercicio físico y la vida social son dos hábitos fundamentales para la salud de la memoria

El cerebro no funciona de manera aislada por lo que mantener un estilo de vida activo en lo físico y en lo social también es fundamental.

El ejercicio físico regular mejora la circulación sanguínea lo que favorece el flujo de oxígeno y nutrientes al cerebro. Por eso, actividades como caminar , nadar o andar en bicicleta se asocian con una mejor memoria en adultos mayores.

La memoria puede debilitarse con la edad pero no es un destino inevitable. Los expertos coinciden en que ejercitar la mente con asumir nuevos retos, cuidar el cuerpo y mantener relaciones sociales sólidas son medidas efectivas para preservarla. Adoptar estos hábitos desde etapas tempranas permite llegar a la vejez con mayor vitalidad y con la capacidad de recordar como un valioso recurso personal.