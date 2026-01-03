3 objetos que tienes en tu cocina y que deberías tirar antes de que termine enero

Enero suele ser sinónimo de limpieza , de abrir ventanas, ordenar placares y revisar espacios que durante el año quedan en piloto automático. La cocina es uno de ellos. Es un ambiente donde se acumulan objetos que parecen inofensivos , pero que con el uso diario se vuelven poco higiénicos o directamente inútiles.

Por qué conviene guardar los tubitos de pasta dental: 3 nuevas formas de aprovecharlos

Por qué conviene guardar los tubos de cartón del papel higiénico: 3 usos prácticos en casa

Antes de que termine el mes, hay al menos tres cosas que conviene revisar con lupa y, si corresponde, despedir sin culpa.

La esponja de la bacha suele ser uno de los objetos más contaminados de la casa. Aunque a simple vista parezca “todavía usable”, cuando está deformada, con olor persistente o demasiado blanda, ya cumplió su ciclo.

Lo mismo ocurre con los repasadores que permanecen húmedos gran parte del día y no se secan correctamente. Estos textiles y esponjas acumulan bacterias con mucha facilidad y, lejos de limpiar, terminan esparciendo suciedad.

Enero es un buen momento para renovar estos básicos . Tirar las esponjas viejas y los repasadores muy usados no es un gesto exagerado: es una decisión de higiene. Reemplazarlos por opciones nuevas, y establecer una rutina de recambio más frecuente, mejora notablemente la limpieza cotidiana de la cocina.

esponja

2. Envases plásticos sin tapa o en mal estado

Tuppers sin tapa, recipientes rajados, plásticos manchados o deformados por el calor: todos suelen ocupar espacio en alacenas y cajones “por las dudas”. Sin embargo, esos envases ya no cumplen su función y, en muchos casos, no son seguros para almacenar alimentos.

Cuando un plástico está muy rayado o conserva olores imposibles de eliminar, es una señal clara de desgaste. Además, los recipientes incompletos terminan generando desorden y frustración.

Revisar uno por uno, emparejar tapas con bases y descartar lo que no sirve libera espacio y hace más práctico el día a día. Menos envases, pero en buen estado, es una regla que simplifica la cocina.

tuppers sin tapa.jpg

3. Utensilios que nunca usás (y sabés que no vas a usar)

Cucharones derretidos, espátulas rígidas incómodas, ralladores que lastiman más de lo que ayudan, gadgets que prometían soluciones mágicas y hoy juntan polvo. La cocina suele llenarse de utensilios que alguna vez parecieron necesarios y terminaron relegados al fondo de un cajón.

Enero es ideal para hacer una selección honesta. Si un objeto no se usa desde hace años y cada vez que aparece genera fastidio, probablemente no tenga sentido conservarlo. Mantener solo los utensilios que realmente funcionan mejora la experiencia de cocinar y evita el caos innecesario.