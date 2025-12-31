31 de diciembre de 2025 - 16:15

¿Tu wifi es lento? Nunca coloques el router cerca de cinco objetos domésticos comunes: debilitan la señal

Cinco objetos comunes del hogar pueden interferir el wifi y provocar cortes, baja velocidad y mala señal en toda la casa.

¿Tu wifi es lento Nunca coloques el router cerca de cinco objetos domésticos comunes debilitan la señal (1)
Por Andrés Aguilera

Si el wifi es lento en tu hogar u oficina, el problema muchas veces no es la empresa, sino la ubicación del router. Algunos objetos cotidianos interfieren la señal y reducen velocidad y estabilidad. En esta guía se explica cuáles evitar y cómo mejorar la conexión.

Leé además

La planta adecuada debe estar sana, ubicada correctamente y mantenerse viva todo el tiempo.

No es para decorar: qué significa poner una planta arriba de la heladera, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
reciclaje: guarda la caja del perfume y transformala en un hermoso adorno para ano nuevo

Reciclaje: guardá la caja del perfume y transformala en un hermoso adorno para Año Nuevo

Por Andrés Aguilera

Electrodomésticos grandes y metálicos

  • Heladeras, lavarropas y hornos generan interferencias electromagnéticas que afectan la señal wifi.
  • El metal actúa como barrera y debilita la transmisión, sobre todo en departamentos pequeños.
  • Nunca apoyes el router sobre estos equipos ni lo ubiques detrás de ellos.

Microondas y televisores

  • El microondas opera en la misma frecuencia que muchas redes wifi domésticas (2,4 GHz).
  • Cada vez que se usa, puede provocar cortes temporales o caídas de velocidad.
  • Los televisores grandes también bloquean la señal si el router queda justo detrás.
¿Tu wifi es lento Nunca coloques el router cerca de cinco objetos domésticos comunes debilitan la señal (2)

Espejos, peceras y superficies con agua

  • El agua absorbe las ondas de radio y reduce notablemente el alcance del wifi.
  • Peceras, jarrones grandes y hasta paredes con cañerías afectan la cobertura.
  • Los espejos, además, reflejan la señal y generan zonas muertas en la casa.

Teléfonos inalámbricos y dispositivos viejos

  • Los teléfonos inalámbricos antiguos emiten en 2,4 GHz, igual que muchos routers.
  • Esto genera interferencias constantes y baja estabilidad de conexión.
  • También algunos baby monitors y cámaras viejas afectan el rendimiento.

Muebles cerrados y rincones bajos

  • Colocar el router dentro de un mueble o en el piso es un error muy común.
  • Las señales wifi se expanden mejor desde zonas altas y abiertas.
  • Un estante elevado y centrado suele ser la mejor ubicación.

Además de alejarlo de estos objetos, conviene revisar el canal wifi y actualizar el firmware.

Si tu casa es grande, un sistema mesh puede mejorar notablemente la cobertura.

Pequeños cambios de ubicación suelen generar mejoras inmediatas en velocidad y estabilidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un truco de reciclaje convierte corchos sintéticos en aliados prácticos del hogar  

Corchos que vuelven a brillar: ideas para reciclar en Año Nuevo con identidad sustentable

Por Redacción
Realizado con intención, cuidado y conciencia, este gesto puede convertirse en un ancla energética para tener dinero en 2026.

Dónde hay que poner un billete para atraer el dinero a partir del 1 de enero, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
Aunque a veces se ignora, este pequeño vidrio en los autos cumple un rol esencial en la experiencia de manejo.

El vidrio adicional en la puerta de los autos: cómo se llama y para qué sirve

Por Lucas Vasquez
Esta mezcla natural debe entenderse como complemento y no como reemplazo de productos desinfectantes en la limpieza del hogar.

El truco casero de limpieza que desinfecta rejillas y elimina todos los malos olores de tu hogar

Por Redacción