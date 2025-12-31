Si el el problema muchas veces no es la empresa, sino la wifi es lento en tu hogar u oficina, ubicación del router. Algunos objetos cotidianos interfieren la señal y reducen velocidad y estabilidad. En esta guía se explica cuáles evitar y cómo mejorar la conexión.
Electrodomésticos grandes y metálicos Heladeras, lavarropas y hornos generan interferencias electromagnéticas que afectan la señal wifi. El metal actúa como barrera y debilita la transmisión, sobre todo en departamentos pequeños. Nunca apoyes el router sobre estos equipos ni lo ubiques detrás de ellos. Microondas y televisores El microondas opera en la misma frecuencia que muchas redes wifi domésticas (2,4 GHz). Cada vez que se usa, puede provocar cortes temporales o caídas de velocidad. Los televisores grandes también bloquean la señal si el router queda justo detrás.
¿Tu wifi es lento Nunca coloques el router cerca de cinco objetos domésticos comunes debilitan la señal (2)
Espejos, peceras y superficies con agua El agua absorbe las ondas de radio y reduce notablemente el alcance del wifi. Peceras, jarrones grandes y hasta paredes con cañerías afectan la cobertura. Los espejos, además, reflejan la señal y generan zonas muertas en la casa. Teléfonos inalámbricos y dispositivos viejos Los teléfonos inalámbricos antiguos emiten en 2,4 GHz, igual que muchos routers. Esto genera interferencias constantes y baja estabilidad de conexión. También algunos baby monitors y cámaras viejas afectan el rendimiento. Muebles cerrados y rincones bajos Colocar el router dentro de un mueble o en el piso es un error muy común. Las señales wifi se expanden mejor desde zonas altas y abiertas. Un estante elevado y centrado suele ser la mejor ubicación.
Además de alejarlo de estos objetos, conviene revisar el
canal wifi y actualizar el firmware.
Si tu casa es grande, un sistema
mesh puede mejorar notablemente la cobertura.
Pequeños cambios de ubicación suelen generar mejoras inmediatas en velocidad y estabilidad.