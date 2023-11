Votación dividida y abstenciones sobre la asunción de Janina Ortiz en la Cámara de Diputados

La Comisión Especial de Poderes de la Cámara de Diputados tuvo una larga jornada de debate sobre qué hacer con el caso de Janina Ortiz. La actual Secretaria de Gobierno de Las Heras y diputada electa por La Unión Mendocina está bajo la mira de la justicia porque el Ministerio Público Fiscal ha pedido su desafuero. En medio de este revuelo, siete representantes del órgano debían votar sobre los pliegos de diputados y diputadas electas.

Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) presidió la comisión que analiza los antecedentes de quienes fueron electos, el pasado 25 de setiembre, para integrar el órgano. El legislador ya había anticipado su oposición a la asunción de Ortiz, al igual que Guillermo Mosso (Demócratas en el frente y aliado a Cambia Mendoza). “No se está rechazando la asunción de Janina Ortiz, sino que se está planteando la suspensión de la asunción hasta que la justicia resuelva justamente esta situación que está atravesando”, expresó Fugazzotto.

“Gracias al peronismo y La Unión Mendocina se avala que pueda integrar la Cámara una legisladora electa, que a nuestro entender está haciendo un mal uso de sus fueros parlamentarios para impedir el accionar correcto a la justicia”, agregó el diputado del Partido Verde.

Por el otro lado, Laura Balsells Miró del sector del Pro que integra La Unión Mendocina, además del peronista Julio Villafañe y José Luis Ramón (Protectora pero miembros del Frente de Todos) manifestaron lo contrario.

Esas posiciones se expresaron en los dos despachos que firmaron esta tarde. El mayoritario cuenta con los votos del Frente de Todos y el de La Unión Mendocina. El argumento se centraba en que no había impedimentos legales y técnicos para que la funcionaria de la comuna lasherina asumiera.

La secretaria de Gobierno de Las Heras y diputada electa por La Unión Mendocina, Janina Ortiz, adelantó que no renunciará a la banca en virtud de la situación judicial que enfrenta Foto: Orlando Pelichotti

Habrá un despacho en minoría, que tiene las rúbricas de Fugazzotto y de Mosso. Evelin Pérez (UCR) y Mauricio Torres, que se abrió de Unión Popular cuando Jorge Difonso se fue a La Unión Mendocina y armó un monobloque llamado Hacer por Mendoza, se abstuvieron.

“Desde lo jurídico y lo legal entendíamos que no había objeciones, pero realmente desde lo ético y lo moral, al menos en lo personal, considero que era objetable también. Entonces, ante no poder establecer una de las dos como una prioridad, decidí obstenerme y además represento un bloque. El bloque no tiene una postura unificada, atento a lo cual decidimos mantener una abstención”, dijo Pérez.

La diputada entiende que “no es justo que una persona con las causas que tiene esté en el acceso a la banca, pero desde lo jurídico y lo legal también es cierto que no se puede objetar el pliego. Hoy no tiene ni una sentencia en primer término. En cualquiera de las dos situaciones, al menos desde lo moral y lo ético como ciudadana, entiendo que hay una situación compleja, y desde lo jurídico y lo legal entiendo que debería poder asumir”.

Quiénes votan

Así las cosas, la Sesión Preparatoria del jueves 23 a las 10 deberá votar ambas posiciones. Además se tratarán despachos de pliegos sin objeciones y otro de intendentes que asumirán en diciembre (Marcelino Iglesias y Rolando Scanio). Por otra parte, Raúl Villach (Cambia Mendoza) y Edgardo Civit Evans (La Unión Mendocina) están jubilados. “Tenían que plantear justamente la suspensión de su haber jubilatorio y lógicamente no pueden percibir la dieta y el haber jubilatorio”, indicó el presidente de la comisión.

La votación quedará en manos de la mitad de la Cámara Baja que es la continúa, es decir de 24 representantes. El radicalismo tiene once votos: Cecilia Rodríguez, Jorge López, Mauricio Di Cesare, Evelin Pérez, Daniel Llaver, Giuliana Díaz, Claudia Salas, Diego Costarelli, Flavia Dalmau, Gisela Valdez y José Manuel Vilches.

Los aliados al radicalismo en Cambia Mendoza reúnen tres voluntades. Enrique Thomas (Pro) será quien presida la Sesión Preparatoria porque al actual presidente, Andrés Lombardi se le vence no sólo su mandato como diputado sino también la titularidad del cuerpo legislativo. En caso de empate, será quien defina. Guillermo Mosso (Demócratas en el frente) y Mauricio Torres (Hacer por Mendoza) son los otros dos aliados que deberán expresarse sobre el tema.

Laura Balsells Miró y, Gabriel Vilche son del sector del Pro que integra La Unión Mendocina. La situación de Vilche quedó en medio de acusaciones de traición por parte de Omar De Marchi luego del aval del diputado sanrafaelino a las leyes de Avalúo e Impositiva además del Presupuesto provincial.

El peronismo junto a Protectora tienen seis votos: Valentina Morán, Juan Pablo Gulino, Natalia Vicencio, Julio Villafañe, Nilda Escudero y José Luis Ramón. Hay que agregar a Gustavo Perret quien asumirá en lugar de Omar Félix. El legislador renuncia a su banca para asumir la intendencia de San Rafael.

La dimisión del jefe comunal electo se tratará en la sesión habitual de la Cámara Baja. Se analiza el pliego de Perret quien jurará el el jueves en la Sesión Preparatoria y asume inmediatamente. Por lo que el voto de Perret se cuenta para los despachos de los nuevos y nuevas representantes. Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, completa el lote de votantes.

Seguí leyendo