La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, destacó el avance de Argentina para conseguir distintas vacunas contra el Covid-19, incluyendo la de Rusia que llegará a finales de diciembre, y no descartó que referentes de la cultura y el deporte se inoculen para “generar confianza” en la población.

Consultada por su viaje reciente a Rusia, la funcionaria negó en el canal A24 que haya sido secreto y confirmó que fue una orden del presidente Alberto Fernández, motivada por la falta de representantes rusos en Argentina. En medio de la discusión sobre si es seguro o no aplicarse una vacuna experimental, respondió para tranquilizar a la población: “Yo me daría la vacuna rusa, la de Oxford, la china, todas”.

“Nosotros nos fuimos por Ezeiza, por un vuelo de línea. Hicimos migraciones y sacamos una visa. En ningún momento tuvimos intención de ocultarlo. De ahí a avisarle a todo el mundo que íbamos a ver si había novedades es otra cosa totalmente distinta”, reiteró Vizzotti.

Asimismo, la viceministra de Salud recordó que la vacuna de Covid-19 no será obligatoria porque no formará parte del calendario, más allá que será fundamental para reducir los contagios de coronavirus y evitar un rebrote.

“Falta determinar si la vacuna previene la enfermedad. Por eso con la fase 3 vamos a saber cuál es más efectiva”, afirmó la funcionaria, en referencia a las críticas de algunos sectores y el contrato a riesgo establecido con los laboratorios. Agregó que la vacuna rusa “es una de las más avanzadas”.

“Si la vacuna rusa no cumpliera con los requisitos, no la evaluaríamos, pero no porque sea rusa, sino porque no cumpliría con los requisitos”, afirmó.

Además, Vizzotti manifestó que ve con buenos ojos la posibilidad de que “referentes, famosos o deportistas”, así como también “tomadores de decisiones”, se den la vacuna para “generar confianza”. Pero aclaró: “Nunca antes de que terminen los ensayos”.

Estas palabras resonaron en Twitter, donde varios usuarios propusieron “candidatos” para inocularse. Durante la mañana, algunos artistas se transformaron en trending topic en la red social.