26 de octubre de 2025 - 12:19

Violento asalto al candidato libertario Pablo Cervi: "Le gatillaron varias veces y no se disparó"

A horas del comienzo de las elecciones, el candidato a senador nacional por La Libertad Avanza en Neuquén fue víctima de un violento hecho que pudo terminar en tragedia.

Violento asalto a un candidato libertario: Le gatillaron varias veces, pero el arma no se disparó

Violento asalto a un candidato libertario: "Le gatillaron varias veces, pero el arma no se disparó"

Los Andes
El episodio ocurrió el sábado por la noche, cuando varios delincuentes ingresaron al domicilio y lo golpearon brutalmente, mientras accionaban el gatillo de un arma en varias ocasiones, sin que el disparo se concretara.

“Le gatillaron varias veces, aunque afortunadamente el arma no se disparó”, revelaron fuentes del entorno del legislador a LM Neuquén. Tanto Cervi como sus familiares salieron ilesos físicamente, pero el impacto emocional fue profundo.

“Neuquén, zona liberada”: el reclamo del diputado Cervi

Tras el ataque, Cervi se expresó en la red social X (Twitter), donde apuntó directamente contra la falta de seguridad en la provincia: “Neuquén zona liberada. El 101 no funciona”.

Según allegados, el diputado intentó comunicarse con la línea de emergencias 101, pero no obtuvo respuesta, y la policía demoró más de 30 minutos en llegar al lugar. El hecho, ocurrido a pocas horas de la jornada electoral, generó preocupación en el entorno libertario, que denunció la ausencia total de presencia policial en la zona.

“Desde su entorno denuncian que la zona estaba liberada, lo que agrava la situación a pocas horas de las elecciones legislativas”, afirmaron voceros cercanos al candidato.

Repercusión y repudio político del ataque a Cervi

El violento ataque desató una ola de repudios en el arco político nacional. La diputada libertaria Lilia Lemoine compartió una imagen de Cervi tras ser golpeado y expresó: “¡Violentos nunca más!”.

En la misma línea, la legisladora neuquina Nadia Márquez confirmó que Cervi se encuentra fuera de peligro y bajo custodia policial. “Oramos por tu vida y tu familia”, escribió en redes, diciendo que intentaron dispararle dos veces.

También se pronunció el candidato a diputado Gastón Riesco, quien exigió “un pronto esclarecimiento del hecho”, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que envió un mensaje de solidaridad: “Toda nuestra solidaridad con Pablo Cervi y su familia”.

Desde Córdoba, el diputado Oscar Agost Carreño (PRO) también se sumó al reclamo: “Espero que la policía pronto encuentre a los responsables y que se haga justicia. ¡Fuerza, Pablo!”.

