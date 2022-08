Vialidad: Cristina apuntó a los fiscales por no investigar los vínculos entre el macrismo y José López

En el “descargo paralelo” que montó desde su despacho en el Senado, la vicepresidenta Cristina Kirchner pasó a la ofensiva y apuntó contra los fiscales de la “causa Vialidad” por no haber investigado el vínculo entre el empresario Nicolás Caputo, amigo personal del expresidente Mauricio Macri, y el exsecretario de Obras Públicas José López.

Cristina corrió el eje de la discusión y puso en el centro de la escena la supuesta relación de amistad entre Caputo, empresario de la construcción y la energía, y López, el exfuncionario condenado por los bolsos con nueve millones de dólares que intentó esconder en un convento de General Rodríguez en el año 2016.

La vicepresidenta mostró una serie de mensajes intercambiados entre Caputo y López y cuestionó que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que la acusan de liderar una asociación ilícita, no hayan reparado en “la frecuencia y la familiaridad de la relación” entre ambos.

Según reveló Cristina, López y Caputo se comunicaron 109 veces entre 2013 y 2016, año en que el exfuncionario fue detenido.

“Comodoro PRO no lo investigó. No lo hicieron porque no les convenía: ¡Los nueve millones de dólares que le pagaron al secretario de Obras Públicas eran de ellos, los macristas! No tengo dudas”, sentenció la titular del Senado, y se preguntó: “¿Ahí no hubo asociación ilícita?”.

Cristina también mostró las comunicaciones de López con Eduardo Gutiérrez, empresario del grupo Farallón y testaferro del funcionario; y Juan Chediack, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), dueño de la empresa Chediack y “arrepentido” en el caso de los “cuadernos de la corrupción”.

La vicepresidenta señaló que López se comunicó 86 veces con Chediack y 177 con Gutiérrez en los tres años relevados, mientras que en el mismo período el empresario Lázaro Báez (para quien la Fiscalía pidió 12 años de prisión) lo hizo tan solo en seis oportunidades.

En los intercambios con Chediack difundidos por Cristina se ve cómo el empresario le pedía a López que recibiera a “la comisión de obras viales de la CAC” para hablar del “tema presupuestario” y del “bono asfaltos”.

En tanto, las conversaciones entre López y Gutiérrez dan cuenta de reuniones familiares frecuentes y de saludos por las fiestas de fin de año y el día del amigo. “Pero la jefa de la asociación ilícita soy yo”, se molestó Cristina, y en otro tramo de su defensa lanzó: “La que se siente una boluda soy yo”.

Cristina acusó a los fiscales de “no leer las pruebas que recaban, porque Luciani dijo que durante meses estuvo leyendo los mensajes del celular secuestrado en aquel horrible episodio” en el que López arrojó los bolsos con dólares.

“Cuando los fiscales ven que no tienen ningún tipo de prueba, porque no era como ellos decían, porque habían adoptado el guión de los medios, buscan pruebas en otras causas”, denunció, e insistió: “Luciani dice que estuvo meses viendo los papeles, ¿no vio esto? ¿No les llamó la atención este grado de familiaridad? Notable”.

Además, advirtió que los interlocutores hacían “todo un drama cuando hablaban, si llamaban a un fijo o a un celular”, e ironizó: “Yo no sé qué tenía que hablar esta gente que no quería que la escuchen”.

Por otra parte, en un intento de mostrar la habitualidad de los diálogos entre funcionarios y empresarios, Cristina sorprendió al mencionar que Héctor Magnetto, CEO de Clarín, “también iba a Olivos” a ver al expresidente Néstor Kirchner.

“Fue durante toda la gestión de Néstor, y cuando él estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de Cablevisión con Multicanal, el negocio más importante junto con Telecom y mucho más importante que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para investigar si hubo algún acuerdo entre Néstor y Magnetto para firmar la fusión de Cablevisión”, planteó.

Otro vínculo con el macrismo

En algunos de los mensajes de López a Caputo difundidos por Cristina, el entonces secretario de Obras Públicas le pedía al empresario amigo de Macri que gestionara pagos del Instituto de la Vivienda porteño (IVC), entonces dirigido por Emilio Basavilbaso, durante la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

“¿Qué hacía Caputo, un empresario de la construcción, manejando y ordenando pagos del IVC? ¿Viste? Flojitos de papeles cobraron igual… con la tuya, contribuyente”, reprochó Cristina en su cuenta de Twitter, donde terminó de completar los datos vertidos en su descargo.

Además, recordó que cuando Macri asumió como presidente, Basavilbaso quedó al frente de la ANSES manejando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que “tiene acciones en las empresas de Caputo y (Héctor) Magnetto”.

“Y ahora… ¿Dónde está (Basavilbaso)? Es Chief Operating Officer (COO) del Grupo Clarín”, indicó Cristina, y remató: “Todo hace juego con todo”.