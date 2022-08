Este es el fuerte descargo de Cristina Kirchner contra la Justicia: “La sentencia ya estaba escrita”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró en su fuerte descargo contra la Justicia que “desde 2019 la sentencia ya estaba escrita”, al criticar el proceso de investigación y las pruebas aportadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron este lunes 12 años de prisión e inhabilitación perpetua a cargos públicos por presuntos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.

La propia exmandataria había anticipado que el martes a las 11 iba a dar a conocer su versión. Salió de su departamento en Recoleta y se dirigió a su oficina en el Senado, desde donde habló en vivo a través de su canal de YouTube.

“De la misma manera en la que los fiscales pudieron leer su guion durante nueve jornadas, me hubiera gustado poder también hablar frente al Tribunal. No es la primera vez que sucede. El 2 de diciembre de 2019 pedí que fuera televisada y no se me permitió. No debía sorprenderme porque, tal como dije en esa oportunidad, la sentencia ya estaba escrita”, aseguró CFK en su video.

“Nada de lo que dijeron se pudo probar, en realidad fue todo al revés de como lo decían”, añadió, mientras mostraba a cámara distintos recortes periodísticos sobre la causa Vialidad.

En Twitter, durante el lunes, CFK había anticipado: “Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019″.

Manifestantes a favor y en contra de Cristina Kirchner protagonizaron incidentes frente a la casa de la vicepresidenta. (Foto / Clarín)

El rechazo a ampliar su declaración indagatoria fue comunicada horas antes por el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, tras una deliberación de 30 minutos con sus colegas Andrés Basso y Jorge Gorini, con quienes coincidió en que la próxima instancia que tiene la vicepresidenta para exponer ante el tribunal es la que se conoce como “últimas palabras”, previo al veredicto.

Aunque los jueces eventualmente condenen a la vicepresidenta, la sentencia debe quedar firme y ser ratificada primero por la Cámara de Casación y después por la Corte Suprema. Teniendo en cuenta los tiempos del proceso y del Poder Judicial, eso no ocurriría en el período electoral de 2023, con lo cual Cristina podría presentarse nuevamente como candidata si así lo decidiera.

Sobre el pedido de condena a la expresidenta, el Frente de Todos insistió en que se trata de un intento de proscripción o condicionamiento (”lawfare”).