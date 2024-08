“Vale poco”: Julia Mengolini puso en duda la palabra de Fabiola Yañez y Javier Milei la cruzó en las redes

La periodista Julia Mengolini dio su propio análisis sobre todos los escándalos que rodean a Alberto Fernández, acusado de violencia de género por Fabiola Yañez. Lo hizo en su ciclo de Futurock, cuando reveló su postura sobre los dichos de la exprimera dama y generó polémica en las redes sociales, en primer lugar por poner en duda las graves acusaciones de Fabiola.

Al respecto, Mengolini comentó: “Ojalá que se investigue, pero si seguimos viviendo en una República, se presume la inocencia. Es decir, Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo. Yo ya sé que la palabra de Alberto vale muy poco, sobre todo desde la fiesta de Olivos. (...) La palabra de Fabiola, ¿vale? También vale poco”.

Luego, la periodista hizo mención a la entrevista que la exprimera dama brindó con el portal Infobae, en la cual detalló que las agresiones comenzaron en 2016 y acusó a Alberto Fernández por lesiones graves y abuso de autoridad. Previo a dar su opinión, Mengolini anticipó que no iba a “ser políticamente correcta con este asunto”.

“Yo te creo hermana”

“Cuando nosotras decimos ‘yo te creo hermana’ es un recurso retórico y político, es un principio general, para decir durante siglos a las mujeres no nos creyeron, no nos escucharon. Entonces nosotras en principio vamos a escuchar a las mujeres cuando denuncia violencia”, sentenció.

Y agregó: “Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera dice ‘a mí me pasó tal cosa’, yo le creo. No, yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo”. “El problema de decir esto es que pareciera que estas tratando de defender a Alberto. Bueno, yo no quiero defender a Alberto. Tampoco quiero ser la feminista perfecta”, explicó Mengolini.

Julia Mengolini le respondió el tuit a Javier Milei. Captura: X

En ese marco, la conductora aseguró que “a las feministas nos acorralaron en los últimos días desde un lugar de psicopatía insólita”. “A mí me están volviendo loca, sobre todo en Twitter. ‘¿Dónde están las feministas?’. ‘Acá, condenamos la violencia, que se investigue’. Nadie va a salir a defender a Alberto”, detalló.

Y sumó: “Siempre voy a estar defendiendo a las víctimas. Y también, como siempre, defendiendo los principios republicanos de la presunción de inocencia”.

Julia Mengolini criticó a Yanina Latorre

Ya en otro fragmento de su editorial, Julia Mengolini le apuntó a Yanina Latorre: “Está diciendo que yo fui a Olivos, total, a alguien le va a quedar... Lo gracioso es que también lo dice de otras, como de Lali. Ella tiene la suerte de tener un fandom que la salió a bancar y publicó los videos de ella (por Latorre) contando que se tomó un cafecito con Alberto Fernández”.

Avanzando en su análisis sobre el escandaloso video de Tamara Pettinato junto al ex presidente, tomando cerveza e intercambiando piropos, Mengolini aclaró: “Es un video irrelevante. Es de la vida privada. Pero lo primero que quisieron instalar es que fue en cuarentena. Ahí sería relevante y una razón para enojarse. (...) Resulta que no fue en cuarentena, pero ya está, ya no importa”.

Javier Milei criticó a Julia Mengolini. Captura: X

“Nosotros no nos tenemos que hacer cargo de Alberto Fernández ni de la sobreactuación de la defensa de Fabiola. Ahora esto ya está en manos de un juez. Yo hubiese querido que fuera un juez que no fuera (Julián) Ercolini, que forma parte de toda esta mega operación”, argumentó Mengolini, que reconoció que en el último tiempo “recibió llamados de compañeros desanimados, abatidos...”.

“Lo que les quiero decir es que no dejemos de desanimar así. Porque nos están psicopateando. Las huestes del psicópata Santiago Capturo tienen todo armado un plan perfecto para destruir al peronismo y al progresismo y al feminismo, como siempre lo quisieron hacer”, aseguró en el cierre de su editorial.

Rápidamente las palabras de la periodista y conductora de Futurock se viralizaron en X y su nombre se convirtió en tendencia debido a que recibió grandes críticas, entre ellas las del presidente Javier Milei, principalmente por cuestionar y poner en duda las acusaciones de Fabiola Yañez.

