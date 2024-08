Florencia Peña aseguró que no existen videos suyos en Casa Rosada pero aparecieron chats con Alberto Fernández

Florencia Peña habló de su relación del expresidente Alberto Fernández y de la reunión que tuvieron en la Quinta de Olivos durante la pandemia de coronavirus.

La artista sintió la necesidad de hacer algunas aclaraciones luego de las especulaciones que se generaron luego de que se filtrara el video de Tamara Pettinato.

Peña habló este lunes en el programa Perro de la Calle, que conduce Andy Kusnetzoff en Urbana Play. “¿Por qué me meten a mí? ¿Qué tengo que ver yo?”, se preguntó.

“Soy TT en Twitter por aquella visita. No hay nada nuevo y con la atroz mentira de que esta por salir un video. No hay ningún video mío, ni foto, no hay nada”, dijo.

Peña dijo que había sentido la necesidad de aclarar estos rumores porque no quiere estar en el foco por este tema. “No quiero que la gente me quiera, pero yo no voy a dejar que me jodan”, dijo.

Los chats entre Alberto Fernández y Florencia Peña

Tras la viralización de los videos del Alberto Fernández con la hija de Roberto Pettinato, resurgió el escándalo de las visitas de famosas a la Quinta de Olivos durante el aislamiento preventivo obligatorio por el COVID-19, entre ellas, la de Florencia Peña.

Ahora, salió a la luz un chat que mantuvieron la conductora y el expresidente antes del polémico encuentro que resultó en una demanda penal a Peña.

El tema de conversación fue la situación que vivían los actores durante el aislamiento, un rubro que se vio muy afectado por las medidas preventivas, ya que se tuvieron que cancelar rodajes y reuniones de preproducción, entre otras cosas.

Así fue el dialogo entre el expresidente y la artistas - Gentileza Teleshow

“Alberto, perdón mi atrevimiento. Sé que estás a cuatro manos, pero algo tenemos que hacer por los compañeros actores. Es muy duro lo que está pasando. Acá estoy para charlar y aportar ideas. Los canales no van a ayudar con esta crisis. Gracias, como siempre, por tu cuidado y amorosidad”, escribió la actriz.

El mensaje de Peña tiene fecha del 7 de mayo de 2020 a las 15 y la respuesta de Fernández llegó tres días después: “Denme ideas. Tengo algunas ideas yo. Pero te confieso que no veo predisposición en todos. Escribíme al WhatsApp y vemos”.