Quién es Julia Mengolini, la periodista que puso en duda la denuncia de Fabiola Yañez

Julia Mengolini, periodista y abogada argentina, se ha convertido en el centro de una intensa polémica tras poner en duda la denuncia de violencia de género presentada por Fabiola Yañez, la exprimera dama, contra el expresidente Alberto Fernández.

Las declaraciones de Mengolini generaron una fuerte reacción en las redes sociales y culminaron en una crítica directa por parte del presidente Javier Milei.

Julia Mengolini nació el 2 de mayo de 1982 en Bariloche, en el seno de una familia con raíces italianas y chilenas. Desde joven, mostró un gran interés por el derecho y la comunicación, lo que la llevó a estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y periodismo en TEA.

Julia Mengolini habló sobre Alberto Fernández

Su carrera profesional ha estado marcada por un compromiso con la perspectiva de género, la justicia social y el cuidado del medio ambiente, temas que ha abordado tanto en radio como en televisión.

A lo largo de su trayectoria, Mengolini ha trabajado en diversos medios de comunicación, incluyendo Radio Continental, Radio Nacional, Nacional Rock, Canal 9, América, C5N, Canal 13, y el diario Miradas al Sur.

En 2016, dio un paso importante al fundar la radio Futurock FM, junto a Federico Vázquez, Matías Messoulam y Sebastián Vázquez.

Además, Mengolini es conocida por haber conducido el ciclo Segurola y Habana, que comenzó en Nacional Rock en 2014 y continuó en Futurock.

En su vida personal, Mengolini es madre de una niña llamada Rita, nacida en mayo de 2019 fruto de su relación con el periodista Federico Vázquez, con quien se casó tres años antes.

Qué dijo Julia Mengolini sobre la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

En una reciente emisión de su programa en Futurock, Mengolini ofreció un análisis que muchos interpretaron como una muestra de lo que ella misma denominó “feminismo selectivo”.

“Ojalá que se investigue, pero si seguimos viviendo en una República, se presume la inocencia. Es decir, Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo. Yo ya sé que la palabra de Alberto vale muy poco, sobre todo desde la fiesta de Olivos. (...) La palabra de Fabiola, ¿vale? También vale poco”, dijo Mengolini.

La periodista fue aún más lejos al afirmar que el eslogan feminista “yo te creo hermana” no debería tomarse de manera literal.

“Cuando nosotras decimos ‘yo te creo hermana’ es un recurso retórico y político, es un principio general, para decir durante siglos a las mujeres no nos creyeron, no nos escucharon. Entonces, nosotras, en principio, vamos a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia”, explicó.

Sin embargo, aclaró que este principio no implica creer ciegamente en todas las denuncias: “Esto no quiere decir que cualquiera dice ‘a mí me pasó tal cosa’, yo le creo. No, yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo”.

Mengolini también se refirió a la presión que percibe desde las redes sociales por no haber salido en defensa de Yañez.

“A mí me están volviendo loca, sobre todo en Twitter. ‘¿Dónde están las feministas?’. ‘Acá, condenamos la violencia, que se investigue’. Nadie va a salir a defender a Alberto”, aseguró. Añadió que siempre defenderá a las víctimas, pero también los principios republicanos de la presunción de inocencia.

La repercusión de sus palabras fue inmediata y el hashtag “YO TE CREO HERMANA” se convirtió en tendencia, con numerosos usuarios criticando su postura por considerar que debilitaba el apoyo a las víctimas de violencia de género.

Javier Milei reaccionó a las declaraciones de Julia Mengolini

El presidente Javier Milei se sumó al debate con una serie de publicaciones en redes sociales. “Poesía pura. La declaración de la mentiroso (sic) Julia Mengolini (quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo sexo con mi hermana) te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores”, escribió Milei.

Además, celebró el cierre del Ministerio de la Mujer y del INADI, calificándolos como “antros de persecución ideológica”.

Milei también aprovechó la oportunidad para responder a comentarios pasados de Mengolini sobre su vida privada, aclarando que sus perros, mastines ingleses, no podrían compartir la cama con él debido a su tamaño.

“Mis perros son mastines ingleses que en dos patas miden entre 1,8 metros y 2 metros, y pesan entre 80 y 100 kilos. No hay modo que entren dos en una cama si estoy en la misma”, afirmó el presidente.

Mengolini no tardó en responder al mandatario. “Corrección, presidente: dije que vivía con sus perros, (no que dormía con sus perros). Y que estaba ‘enamorado de su hermana’, no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales”, replicó la periodista.

En tono de burla, también comentó: “‘La mentiroso’ me gusta. Rompe con la binariedad hetero cis patriarcal. (Ahre)”.