Julia Mengolini volvió a apuntar contra Fabiola Yañez: “La gente alcohólica suele no recordar muy bien las cosas que dice”

Julia Mengolini volvió a poner en duda la palabra de Fabiola Yañez durante una entrevista con Ernesto Tenembaum y María O’Donnell, quienes también lanzaron previamente comentarios sobre la exprimera dama que han sido repudiados en las redes sociales. Invitada al programa “540 grados” del canal de Cenital en YouTube, la periodista volvió a referirse a la filtración de los videos de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en el despacho presidencial.

En esta oportunidad, Mengolini sostuvo que “este Gobierno quiere psicopatearnos”, y en ese marco explicó que su discurso se dividió en varias partes: “Una cosa es la denuncia por violencia de género, que se tiene que investigar. Y otra, es la filtración de los videos de Tamara Pettinato, que corresponde a la vida privada”.

A esto último, la conductora de Futurock argumentó que se trata de “operaciones de la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado), que el Gobierno no maneja pero de alguna manera está administrando. Más allá de las redes sociales, vemos una operación de la SIDE con jueces, entre ellos Ercolini, que es al que le cayeron las dos causas, y los medios”.

“Yo hablé de la presunción de inocencia. De lejos es fácil hacer presunción del personaje Mengolini”, dijo Mengolini, y se amparó en su formación jurídica, ya que es abogada. “Me estoy defendiendo de la doble vara. El ‘Yo te creo hermana’ es un recurso retórico, no es literal porque sino cerremos la Justicia”, insistió la periodista, quien aseguró que no es la primera vez que emite este tipo de comentarios.

“Al final todos van a tener que demostrar o su inocencia o culpabilidad. Ahora es la palabra de Fabiola, con más pruebas, porque presenta más pruebas, contra la palabra de Albertro Fernández, a quien le tocará demostar su inoncencia”, señaló Mengolini. Y sumó: “Para mi la palabra de Alberto Fernández vale muy poco. Alberto Fernández, evidentemente, es muy mentiroso”.

Luego, apuntó nuevamente contra Fabiola. “Ella en la entrevista a Infobae dice ‘yo hice la denuncia en el Ministerio de la Mujer y no me dieron pelota’. Me cuesta creerlo eso. Además de que Ayelén Mazzina -encargada de esa cartera en ese momento- dijo ‘a mí no me dijo nada’

“¿Fabiola dijo que fue alcohólica? La gente alcohólica suele no recordar muy bien las cosas que dice y no dice”, dijo Mengolini sobre la exprimera dama y su denuncia de violencia de género. Y puntualizó: “Me empezó a dar miedo de que manchara a gente que por ahí no se lo merece”.

