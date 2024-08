Imputaron a Alberto Fernández por lesiones leves y graves, abuso de poder y amenazas tras la denuncia de Fabiola Yañez

El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue imputado hoy por los delitos de lesiones graves, doblemente agravadas por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de género, así como por amenazas coactivas contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez, quien denunció las agresiones.

Concretamente, la imputación formulada por el fiscal Ramiro González responsabiliza a Alberto Fernández por los delitos de lesiones graves “doblemente calificada por el vínculo y perpetrado en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad”. Además, se le atribuye la acusación por amenazas coactivas.

El fiscal federal Ramiro González también firmó esta tarde un dictamen en el que ordenó las primeras medidas de prueba para avanzar en la causa.

El fiscal indicó que Yañez “sufrió una relación marcada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar”, dentro de una “relación asimétrica y desigual de poder que se desarrolló a lo largo del tiempo, y que se vio exacerbada por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y su desempeño en el cargo”.

También ordenó unas treinta medidas de prueba, entre ellas la citación de testigos como María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández; Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; Miriam Yañez Verdugo, madre de Fabiola; Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y participante en la fiesta de Olivos, y la periodista Alicia Barrios. Fabiola Yañez afirmó que todos ellos, de distintas maneras, tenían conocimiento de las agresiones que estaba sufriendo. También fue citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.

Ordenan revisar las cámaras de seguridad de Olivos

González también pidió los “videos de las cámaras de seguridad internas, zona de chalet presidencial y huéspedes” de la Quinta de Olivos correspondientes a los meses de “abril, mayo, junio julio y agosto de 2021, como así también al mes de julio de 2023″.

También se deberán remitir los “registros de ingreso, puntualmente, del médico Federico Saavedra, director de la Unidad Médica Presidencial y de cualquier otro galeno de esas unidades entre el año 2021 y 2023″.

El fiscal requirió al Sanatorio Otamendi, la Fundación SANAR y a la Clínica Fertilis que provea la “historia clínica de Yáñez correspondiente a los años 2016 y 2017″, además de solicitar al Instituto de Neurología Cognitiva(INECO), de Facundo Manes, que facilite la historia clínica de Yáñez correspondiente a los años 2016 y 2017.

A la vez, le pidió a esa institución que “informe qué profesionales atendieron a la nombrada durante los referidos años, debiéndose consignar todos sus datos de contacto”, añadió el fiscal.

Fabiola Yañez declaró por cuatro horas ante el fiscal

Fabiola Yañez había declarado este martes durante cuatro horas ante el fiscal González en la causa por violencia de género iniciada contra Fernández.

La ex primera dama prestó declaración desde el consulado argentino en Madrid, donde reside actualmente, a través de la plataforma Zoom.

Yañez declaró que la violencia sufrida por parte de Alberto Fernández existe desde 2016 y que “fue constante y era habitual”. Incluso reveló que ese año fue inducida a practicarse un aborto, lo que ella consideró “la peor decisión”. “Hay que resolverlo, tenés que abortar”, le habría dicho el ex mandatario.

La ex primera dama también habló de presuntas agresiones físicas que habría sufrido durante aquel momento, incluso con “patadas en el piso”.

Esa pérdida del embarazo la habría conducido al alcohol y al consumo de marihuana. Pero también pidió Yañez que Fernández “no se haga el abstemio” porque, dijo, el ex presidente también consumía alcohol con asiduidad y “también fumaba”.

La ex primera dama agregó que, después de la fiesta en Olivos y la derrota del peronismo en las elecciones legislativas de 2021, la violencia fue “cada vez peor” y se convirtió en un “infierno”.