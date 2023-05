Uñac votó en San Juan y habló del fallo de la Corte: “Siento que me han suspendido por una fecha”

Este domingo se llevaba a cabo en San Juan la elección para diputados, intendentes y concejales. En esa provincia no se elegirá gobernador por la resolución de la Corte Suprema que hizo lugar a una medida cautelar contra la postulación del actual mandatario, Sergio Uñac.

A media mañana, el gobernado sanjuanino se dirigió a la escuela Froilán Ferrero, en Pocito, para emitir su voto. En este contexto, el funcionario habló con los medios y se refirió a la medida.

“Creo que lo importante es que hemos cumplido el fallo de la Corte Suprema, no lo compartimos pero lo cumplimos. Es un hecho raro, inédito, pero somos respetuosos como ciudadanos”, dijo en la puerta de la escuela.

“Yo voy a contestar al fallo, pero a mí no me han notificado. Hay un proceso iniciado contra el ciudadano Sergio Uñac y hay un proceso que ha llegado al máximo tribunal, que ha contestado. Pero a mí, como ciudadano, nunca me han notificado. Al derecho de defensa hay que respetarlo, pero parece que en este caso en particular, no”, agregó.

Uñac votó en San Juan - Foto Twitter Sergio Uñac

Ante la consulta de un periodista sobre si se sentía proscripto, Uñac respondió: “En realidad la palabra legal de la medida es suspensión, pero yo no puedo decir nada del proceso, porque nunca me han preguntado. Yo me siento suspendido por una fecha, hay que ver si me sacan del campeonato”.

“Esto se vence el miércoles, antes de ese plazo formal voy a responder. Pero hay que tener en cuenta que va a haber una Cámara conformada y no va a haber gobernador, es algo que el fallo no contempló. Fue una medida extemporánea, tres días antes de la elección”, agregó según informó Diario de Cuyo.

“La Constitución me habilita un periodo más. Hay que seguir lo que dicen las constituciones y si no te gusta hay que cambiar las leyes. La vulneración de paralizar la elección tres días antes es, por lo menos, suspicaz”, se defendió.

Elección en San Juan

Para estos comicios hay 603.276 electores habilitados para votar en 1.795 mesas distribuidas en 234 escuelas, informó Télam.

Con una temperatura de 9 grados y una máxima prevista de 26 grados para pasado el mediodía, cielo despejado y pleno sol, los sanjuaninos se disponían a elegir a 19 intendentes, 17 diputados proporcionales y 19 diputados departamentales.

Más de 6.300 candidatos conforman la oferta electoral de San Juan, producto de la vigencia del Sistema de Participación Democrática (SIPAD), similar a la Ley de Lemas.