Una por una: las promesas que hizo Alberto Fernández en campaña y que no cumplió

El presidente Alberto Fernández cumple dos años de mandato y es inevitable recordar qué dijo en campaña y qué terminó sucediendo. La pandemia metió la cola en los planes, pero el Jefe de Estado no esquivó la fecha para hacer un recuento de sus 730 días en la Casa Rosada.

El estudio de Chequeado advierte que si se compara el grado de cumplimiento de Fernández para su segundo año con el mismo año de la gestión de Macri, el resultado es que el representante del Frente de Todos incumplió un número mayor de promesas. En 2021, Fernández no cumplió 9 promesas, mientras que el ex presidente no honró su compromiso en 2 casos, pero también cumplió más (4 de Fernández vs. 2 de Macri).

Hace dos años con esta lapicera empezamos a escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestra democracia. pic.twitter.com/kS36Ah2K1c — Alberto Fernández (@alferdez) December 10, 2021

Una por una las promesas que hizo Fernández

Para calificar el cumplimiento de las promesas de los presidentes de la Nación, Chequeado dispuso lo siguiente:

-Cumplida: la promesa se llevó a cabo en el plazo previsto.

-En proceso, adelantada: se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida.

-En proceso, demorada: se avanzó poco o nada en las medidas necesarias para cumplir con el compromiso, pero todavía podría lograrse en el resto del período de mandato.

-Incumplida: la promesa tenía un plazo establecido que no se cumplió o los resultados muestran que la situación avanzó en la dirección contraria a lo previsto.

Pero llegó la pandemia y debimos reescribir nuestros proyectos y empezar de nuevo. Y así firmamos por reabastecer un sistema de salud destruido. Por dar asistencia económica a quienes la situación más había golpeado. Por conseguir 95 millones de vacunas para nuestro pueblo. — Alberto Fernández (@alferdez) December 10, 2021

Sólo 4 se cumplieron: IVE, Ministerio de la Mujer, desdolarización de tarifas y un INDEC funcionando.

1) Volver a potenciar el Mercosur. En proceso, demorada.

2) Volver a generar consumo para que la economía vuelva a funcionar. Incumplida.

3) Voy a ayudar a que las exportaciones crezcan. En proceso, demorada.

4) Vamos a crear el Ministerio de la Mujer. Cumplida.

5) Crear un Consejo de Seguridad para que el problema de seguridad deje de ser el problema de un gobierno. Incumplida.

6) Vamos a cuidar nuestros bosques. En proceso, demorada.

7) Vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de un modo sustentable. Incumplida.

8) Necesitamos darles a los argentinos una vivienda y vamos a construirlas. En proceso, demorada.

9) Vamos a ocuparnos de que el hambre se termine. Incumplida

10) Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos. En proceso, adelantada.

11) Yo el 10 de diciembre voy a recomponer jubilaciones [un 20%]. Incumplida.

12) Voy a recomponer el salario de los asalariados. Incumplida.

13) Aborto: hay que legalizarlo. Cumplida.

14) Desdolarizaremos tarifas. Cumplida.

15) Vamos a recuperar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En proceso, adelantada.

16) Vamos a tener un INDEC que funcione bien. Cumplida.

17) Recuperaremos la inversión en el sistema universitario. En proceso, demorada.

18) Ni cepo ni especulación. Una regulación que ponga límites a los capitales especulativos. Incumplida.

19) Acumulación de reservas. Incumplida.

20) Tendremos un dólar competitivo para producir y exportar. Incumplida.

Y así, en cada firma, cumplimos con nuestra promesa de un mejor presente y un mejor futuro. 730 días con aciertos y errores y, sobre todo, con la convicción de nunca haber firmado nada que postergara a las argentinas y argentinos.



Todavía tenemos mucho por escribir. — Alberto Fernández (@alferdez) December 10, 2021

Nueve de los compromisos chequeados surgen de lo dicho por el entonces postulante del Frente de Todos durante los 2 debates presidenciales de 2019, 4 fueron elegidos por la comunidad de Chequeado a través de una votación de sus seguidores de redes sociales, y 7 pertenecen a la lista de promesas públicas del Frente de Todos, #LaPropuestaDeTodos.