Una por una: las frases más destacadas de Alberto Fernández en el acto por el Día de la Militancia

Hoy se celebró el Día de la Militancia y cientos de personas afines al Gobierno Nacional se congregaron en la Plaza de Mayo. Como era de esperarse, el presidente Alberto Fernández tomó la palabra durante el acto y cruzó a Mauricio Macri y Javier Milei.

A su vez, el funcionario le envió un mensaje a la vicepresidenta, Cristina Kirchner: “Mi mayor aspiración es que el 2023 desde el último concejal hasta el presidente lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos”.

A solo días de la dura derrota electoral del Frente de Todos, el Presidente interpeló a la oposición y los acusó de buscar enturbiar su gestión. “Queremos que los que nos quieren boicotear dejen de hacerlo, que nos dejen trabajar de una vez y para siempre. Que dejen de sembrar ese odio que es contagioso”, lanzó, en contraposición con el “amor” que representa, para el mandatario, la militancia del oficialismo.

Las frases más destacadas de Alberto Fernández

1- “Que podamos construir también con los que no piensan como nosotros. Escucho las respuestas. Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios, no hay problema”.

2- “Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tienen que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado. Nada que hablar tenemos ahí, que se queden ahí”.

3- “Queremos que los que nos quieren boicotear dejen de hacerlo, que nos dejen trabajar de una vez y para siempre. Que dejen de sembrar ese odio que es contagioso”

5- “Quiero que el FDT se abra, que cada uno pueda decir lo que piensa, que cada uno pueda opinar y que entre todos y entre todos encontremos la síntesis que nos deje avanzar en la Argentina. Por eso, les pido a cada uno de ustedes que hoy mismo vuelvan a abrir las unidades básicas, vuelvan a poner mesas en las calles, vuelvan a convocar al los ciudadanos y ciudadanas y díganles que hay una Argentina que está por construirse y que tienen un Gobierno y un presidente y una vicepresidenta que quieren trabajar en el mismo sentido”.

6- “De aquí en más, tenemos que animarnos a llevar adelante ese debate, sabemos que somos una fuerza diversa, tenemos comunes denominadores: aquí nadie duda de la salud pública, de la educación pública, de lo que importa el trabajo, de la generación de empleo, que debemos estar al lado de los empresarios, de los que invierten, producen y dan trabajo y no al lado de los que especulan”.

7- “Empecemos a poner los matices y las diferencias sobre la mesa, respetándonos entre nosotros, para que podamos llegar al 2023 con toda la fuerza que necesitamos”.

8- “Hasta hubo un presunto periodista de uno de esos grandes diarios argentinos que se animó a decir que esta semana iba a haber una Asamblea Legislativa para instituir un nuevo presidente. El presidente que está acá es el que eligió el pueblo argentino en 2019″.

9- “Quiero decirles a todos porque venimos leyendo en el diario, escuchando en la televisión, una pregunta repetida. Dicen: ‘Si perdieron, ¿qué celebran?’. A cada uno de ellos quiero decirles que el triunfo no es vencer, sino el nunca darse por vencido. Hoy, lo que estamos celebrando acá es que esa maravillosa militancia que hemos tenido fue a levantarles los brazos a los que estaban desanimados”.

10- “Con mucho dolor, he visto durante toda la semana anterior cómo se prepararon para que esta semana sea un estallido en la Argentina. Todos vimos cómo especularon con el dólar, cómo nos avisaron que iban a terminar con las indemnizaciones para los despedidos”.

11- “Con ese amor multiplicado con la militancia política, hoy es un día oportuno para que demos inicio a esta segunda etapa del gobierno y demos inicio con toda nuestra fuerza lo que haya que levantar en la Argentina”.

12- “Las urnas de las PASO nos dejaron un mensaje y lo escuchamos. Corregimos las cosas y dictamos medidas. Muchos compatriotas reconocieron ese esfuerzo y nos acompañaron en las elecciones del domingo”.

13- “Tengo muy en claro que queda mucho por hacer, que aunque nos acompañó mucha más gente, hay muchos que todavía descreen y están esperando de este gobierno que haga mucho más. Y lo vamos a hacer porque tenemos la voluntad”.