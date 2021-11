Manzur condenó los episodios de abuso sexual a dos periodistas en Tucumán

Este miércoles, Juan Manzur, jefe de Gabinete de la Nación, condenó “enérgicamente” los hechos denunciados por abuso sexual por dos periodistas mujeres de Tucumán, Carolina Ponce de León y Mariana Romero, cuando cubrían las elecciones primarias y también las generales en esa provincia, y expresó su “solidaridad” con ellas.

A través de sus redes sociales, el funcionario público expresó: “En mi rol de jefe de Gabinete de Ministros y Gobernador de Tucumán en uso de licencia, condenó enérgicamente los hechos denunciados por las periodistas @CaroPDL y @MarianaR31, y me solidarizo con ellas”.

El mensaje que escribió Manzur en su cuenta de Twitter.

A su vez, se comprometió a “hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a esclarecer estos actos de violencia y que los abusadores sean condenados por la justicia”, y sostuvo que “el compromiso con la reparación de este tipo de abusos debe ser una causa de todos y todas”.

En la misma línea y también a través de Twitter se manifestó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien puntualizó que junto a la Secretaria de Medios, Valeria Zapechosny, “expresamos nuestro respaldo a las periodistas @MarianaR31 y Carolina Ponce de León quienes denunciaron situaciones de violencia machista durante el ejercicio de su labor periodística en Tucumán”.

“La garantía de la libertad de expresión incluye en el caso de las mujeres y disidencias medidas adicionales por parte de gobiernos e instituciones para prevenir situaciones de abuso, acoso o violencia y asegurar el ejercicio de la profesión en condiciones de equidad”, agregó Cerruti.

Ponce de León respondió luego al tuit de ambas funcionarias, a quienes manifestó: “Muchas gracias! De todo corazón!”.

Las dos periodistas, Carolina Ponce de León, de Radio Universidad, y Mariana Romero, de Radio 10 de Tucumán, denunciaron haber sido abusadas sexualmente en la Casa de Gobierno provincial mientras cubrían las elecciones primarias del 12 de septiembre y en las generales de este domingo pasado.

Ponce de León sostuvo que el domingo pasado, mientras cubría las elecciones generales, fue acorralada por tres personas en la sede gubernamental, quienes la manosearon, y que al llegar al lugar donde estaban sus compañeras se puso a gritar.

Tras enterarse de la denuncia de su compañera, que fue radicada ante la Justicia, Romero relató desde su cuenta de Twitter que le ocurrió algo similar en las PASO del 12 de septiembre pasado cuando cubría la información en la Casa de Gobierno tucumana, a la que habían entrado “muchas personas que no eran trabajadores de prensa”.

Romero contó que en esa oportunidad fue manoseada “fuertemente” por un desconocido, pero que no dijo nada y que “hoy me arrepiento, si hubiera hecho lo correcto, quizás no le hubiera pasado lo mismo a mi compañera”.

Lamentó “haber minimizado” la agresión y se manifestó “avergonzada de no haberlo dicho antes” porque “nadie merece trabajar así, mientras le manosean sus partes íntimas”.