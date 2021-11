Sin Anabel, el peronismo mendocino celebró la militancia en Santa Rosa

Tres días después de la dura derrota electoral en las legislativas, el peronismo mendocino se reunió este miércoles en Santa Rosa para celebrar el día de la militancia, en sintonía con el acto encabezado por el presidente Alberto Fernández en la Plaza de Mayo. El encuentro no contó con la presencia de la presidenta del Partido Justicialista (PJ) local y senadora electa, Anabel Fernández Sagasti, quien estuvo en la movilización de Buenos Aires.

En paralelo con la dirigencia nacional, el justicialismo provincial organizó un acto en Santa Rosa, uno de los 4 departamentos donde pudieron ganar los comicios el último domingo.

Hoy estuvimos en #SantaRosa compartiendo la celebración del #DiaDeLaMilitancia

Feliz de compartir con compañeras, compañeros y jóvenes los ideales de una patria justa, libre y soberana; donde la igualdad, la libertad, la democracia, la justicia social y la unidad sean realidad. pic.twitter.com/U7kM3QAtca — Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) November 18, 2021

En un escenario circular dispuesto en la principal Plaza 25 de Mayo dirigentes peronistas se convocaron para celebrar el día de la militancia, si bien el movimiento atraviesa momentos críticos en la provincia tras obtener un nuevo revés en las urnas y seguir acumulando resultados electorales adversos. También hubo encuentros en Godoy Cruz, Tupungato, Luján de Cuyo y San Rafael.

Del evento participaron la intendenta anfitriona Flor Destéfanis, una de las figuras que quedó mejor parada tras las legislativas, ya que obtuvo un importante respaldo en su comuna. También estuvieron el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, la diputada nacional Marisa Uceda, el diputado nacional electo Adolfo Bermejo, el exvicegobernador Carlos Ciurca, el exintendente sanmartiniano Jorge Omar Giménez, legisladores provinciales como Lucas Ilardo, y las recientemente electas Mercedes Derrache y Valentina Morán.

En tanto, la senadora nacional y presidenta del Partido Justicialista, Anabel Fernández Sagasti, dijo presente con un saludo en video, desde el Congreso Nacional. La dirigente estuvo en la movilización hacia Plaza de Mayo junto a los dirigentes nacionales de La Cámpora, Máximo Kirchner y Andrés Larroque.

Con agradecimientos a los movimientos sociales y obreros, la fiesta en el departamento del Este fue una reivindicación a la militancia. La diputada Uceda lo puso en estos términos: “Nosotros sabemos que el mayor problema es que nuestro pueblo sigue sufriendo. Y claro que hacemos autocrítica, cómo no lo vamos a hacer. Pero eso no significa que ni un solo día vamos a parar de trabajar y de militar, que ni un solo día nos vamos a tomar para llorar, porque acá compañeros no terminó nada, acá empieza todo. Nosotros tenemos una convicción que es la que nos heredó Perón y Evita que es la de luchar por el bienestar de nuestro pueblo y eso vamos a hacer”.

A su turno, el intendente de La Paz puso las gestiones peronistas en los departamentos y advirtió que “hay otros compañeros que hacen lo mismo y que tienen ganas de protagonizar en la próxima elección, entonces seamos conscientes de lo que nos jugamos. Esta no fue una parada fácil, nosotros queríamos que la compañera Anabel Fernández Sagasti ganara la elección, no se dio, pero no por eso nos vamos a esconder. No estamos muertos ni lo estaremos, por más que pase el tiempo”.

En el mismo sentido, Destéfanis remarcó el rol de Fernández Sagasti en las pasadas elecciones: “Ella ha estado para el peronismo de Mendoza poniendo la cara siempre, y con humildad y grandeza ayer como presidenta del PJ se puso a disposición de todos los compañeros que quieran caminar la provincia y eso se aplaude, y eso se valora: la Lealtad. Porque la lealtad es con el peronismo y los compañeros, nunca poner obstáculos, siempre acompañando y soñando con que el peronismo gobierne Mendoza. Así que desde acá le mandamos un abrazo enorme a la compañera Anabel”.