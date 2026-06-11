Crece la preocupación en la Zona Este por 27 despidos en un reconocida empresa con 41 años de trayectoria

La noticia cayó como un balde de agua fría en decenas de hogares de la Zona Este . La empresa Petroplast, radicada en Santa Rosa, comenzó este miércoles el proceso de desvinculación de 27 trabajadores , una decisión que generó preocupación entre los empleados, sus familias y distintos sectores de la comunidad.

Fiebre por el Mundial 2026: un mendocino creó un himno rockero para alentar a la Scaloneta

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 11 de junio

La situación fue dada a conocer por la Nueva Organización Sindical de Trabajadores de la Industria del Plástico (NOSTIP), desde donde advirtieron sobre el fuerte impacto social que tendrán los despidos en familias de Santa Rosa, San Martín, Junín, Rivadavia y La Paz.

"Detrás de cada despido hay una familia que pierde su principal ingreso y enfrenta un futuro incierto", señalaron trabajadores afectados por la medida.

Según relataron los propios empleados, las notificaciones comenzaron a entregarse a medida que los operarios se presentaban a cumplir sus turnos. La situación generó momentos de tensión e incertidumbre dentro de la planta.

Los trabajadores también manifestaron su malestar por la presencia de móviles policiales en las inmediaciones de la fábrica durante el proceso de desvinculación, una situación que consideraron innecesaria.

La explicación de la empresa

La decisión fue comunicada mediante cartas documento firmadas por la empresa, en las que se argumenta una profunda crisis económica.

En el texto, Petroplast sostiene que atraviesa un "desequilibrio económico" provocado por factores externos e internos. Entre las causas menciona la crisis empresarial del sector, la inflación, el crecimiento del desempleo y la recesión económica.

La firma afirma además que el aumento de costos, sumado a una caída de las ventas, generó dificultades para afrontar sus obligaciones y pagar salarios.

Por ese motivo, notificó a los trabajadores la extinción de los contratos laborales invocando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, figura que contempla despidos por falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor no imputable al empleador.

La empresa también planteó en la carta documento la inconstitucionalidad de la obligación de tramitar previamente un procedimiento preventivo de crisis, al considerar que ello podría agravar su situación financiera.

CD 1 Petroplast vuelve a quedar en el centro de la crisis: despidieron a 27 trabajadores y crece la preocupación en la Zona Este.

CD 2 Petroplast vuelve a quedar en el centro de la crisis: despidieron a 27 trabajadores y crece la preocupación en la Zona Este.

Los trabajadores cuestionan los argumentos

Desde el sector obrero aseguran que la decisión resulta difícil de comprender debido a que la empresa continuaría desarrollando proyectos de largo plazo y contaría con actividad comprometida para los próximos años.

También manifestaron preocupación por la pérdida de personal con amplia experiencia y antigüedad dentro de la planta.

Otro de los temores expresados por los trabajadores es que los 27 despidos no sean el final del proceso y que puedan producirse nuevas desvinculaciones en los próximos meses.

Mientras tanto, reclaman explicaciones más detalladas sobre los fundamentos de la medida y piden conocer cuál es el plan de la empresa para el futuro.

Un conflicto con antecedentes

No es la primera vez que Petroplast enfrenta una situación de este tipo.

La empresa, dedicada a la fabricación de productos de plástico reforzado con fibra de vidrio, como tanques, tuberías y postes, opera en Santa Rosa desde hace más de tres décadas. Diversas publicaciones periodísticas dan cuenta de conflictos laborales recurrentes vinculados a despidos masivos.

Uno de los antecedentes más importantes se registró en 2019, cuando la firma despidió a 36 trabajadores. En aquella oportunidad, la empresa también justificó la medida por una caída en las ventas y dificultades económicas, mientras que los empleados cuestionaron los argumentos empresariales y reclamaron el pago completo de las indemnizaciones.

Incluso existen registros de conflictos anteriores. En 2010, trabajadores denunciaban una política de despidos sucesivos y reclamaban la intervención de las autoridades laborales ante lo que consideraban un proceso de reducción permanente de personal.

Aquellos antecedentes vuelven hoy a cobrar relevancia entre los empleados, que observan con preocupación la repetición de un escenario que ya golpeó a numerosas familias de la región.

Impacto regional

Más allá de la discusión legal o empresarial, la noticia tiene un fuerte impacto social en la Zona Este.

Cada puesto de trabajo perdido repercute directamente en la economía familiar, pero también en los comercios, proveedores y actividades vinculadas a la producción industrial.

Por eso, la preocupación trasciende los portones de la planta de Santa Rosa. Son 27 familias las que hoy enfrentan la incertidumbre de quedarse sin su principal sustento económico, mientras esperan respuestas sobre un conflicto que permanece abierto y que podría tener nuevas derivaciones en los próximos días.

Petroplast está radicada en Santa Rosa desde 1981 y se especializa en la fabricación de tuberías, tanques, postes y otros productos de plástico reforzado con fibra de vidrio.