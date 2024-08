Una diputada del Pro toma distancia: el pedido de Macri y qué pasará con Cambia Mendoza

Un monobloque más se arma en la Cámara de Diputados. La diputada Sol Salinas avisó que le dará vida a “Unión Pro”, un espacio que integra en soledad. No habló con el presidente del bloque del Pro, Enrique Thomas quien se mostró molesto por la forma en la que se enteró.

La decisión de la joven legisladora es una consecuencia de la asunción de Mauricio Macri al frente del partido a nivel nacional. Replica, en lo local, el triunfo de Gabriel Pradines sobre la vicegobernadora Hebe Casado. El actual presidente del espacio había asegurado que el Pro saldría de Cambia Mendoza.

Para entender el rompecabezas hay que comprender la lógica legislativa. Los partidos arman bloques y las alianzas de éstos conforman Interbloques. En el medio, las diferencias que hay dentro de estos espacios terminan en monobloques, que pueden o no, integrar un interbloque.

En las últimas elecciones ejecutivas, la intervención del Pro por parte de Patricia Bullrich para que firmara la alianza Cambia Mendoza junto a la UCR y otros partidos, dejó a estos dirigentes que llegaron a la Legislatura en las listas de Cambia Mendoza, con el uso del sello amarillo y el nombre hasta tanto se resolviera la nueva conducción.

Así, los “frentistas” en la Cámara Baja armaron el bloque Pro - Propuesta Republicana que está conformado por Enrique Thomas, Guillermo Mosso, Gabriel Vilche y Sol Salinas. Esta última toma distancia del bloque amarillo dentro del oficialismo.

La diputada Sol Salinas junto a Mauricio Macri. Foto: X @solsalinasG1

Los argumentos por los que el unibloque “Unión Pro” se arma en la Legislatura se trasladaron a un escrito, que circula vía mensajería instantánea, y tienen que ver con “la reunión mantenida con el ex presidente Mauricio Macri, quien brindó su total apoyo a la diputada Salinas para la creación de este bloque, otorgándole reconocimiento partidario tanto a nivel nacional como provincial”.

“El PRO, en su afán por retomar una agenda centrada en el desarrollo económico y social, considera a Mendoza como una provincia clave en su estrategia. Tras la intervención del partido en Mendoza, la prioridad es recuperar y fortalecer el funcionamiento de los organismos e instituciones partidarias”, dice el texto.

El párrafo siguiente emparenta a Salinas con Pradines, el senador cercano a Omar De Marchi. “Macri ha encomendado a la diputada Salinas la tarea de coordinar y cooperar estrechamente con Gabriel Pradines, recientemente electo Presidente del PRO Mendoza”. Cabe recordar que durante la campaña de La Unión Mendocina, las críticas al actual funcionario nacional y a los dirigentes que lo acompañaron, fueron letales.

En diálogo con Los Andes, Salinas evitó definiciones sobre continuidad o no en Cambia Mendoza. Manifestó que estaba incómoda después del resultado de la interna pero que su “coherencia y visión de Mendoza es la misma. No es que ahora voy a votar en contra. No me voy a La Unión Mendocina”. Así, se desprende que seguirá como aliada al oficialismo.

“En momentos de crisis social y política, el PRO reafirma su compromiso de consolidar un partido fuerte, con ideas claras y renovadas, que contribuyan al desarrollo de una Mendoza liberal, productiva y con instituciones transparentes. La creación de ‘Unión PRO’ se enmarca en este desafío, impulsando la renovación dirigencial y el compromiso con los valores que el partido defiende”, finaliza el texto.

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó el pliego de la secretaria de Gobierno de Las Heras y legisladora electa Janina Ortiz, quien podrá asumir la banca a pesar de que es investigada por fraude y coacciones en la Justicia provincial y tiene dos pedidos de desafuero en su contra Enrique Thomas Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

La decisión de Salinas fue informada hoy al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi y mañana mantendrán una reunión de la que podría salir alguna certeza sobre cómo seguirá su rol legislativo. En la nota enviada, se aclara que la decisión fue en un acuerdo partidario con el actual titular del partido, Gabriel Pradines. De hecho, ambos firman el escrito.

El que se enteró con una imagen de esa nota fue Enrique Thomas. “Me mandaron la nota, conmigo no habló ella, que es lo que mínimamente debería haber hecho. Ella ingresó por las listas de Cambia Mendoza, deberá explicarle a los votantes esta decisión”, indicó a este medio.