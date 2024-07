Pradines, sobre las elecciones del Pro: “Tenemos el 53% de los votos, no hay nada más que contar”

El senador provincial, Gabriel Pradines, se adjudicó la victoria de las elecciones del Pro este domingo, y criticó a la vicegobernadora Hebe Casado, que fue candidata también para conducir el partido, quien cuestionó el resultado electoral y que impugnó el resultado ante la Justicia.

“Tenemos el 53% de los votos, no hay nada más que contar”, dijo de manera taxativa Pradines a radio Mitre Mendoza.

Según informaron a Los Andes, el resultado fue de 2.323 votos para la lista de Pradines, contra 2.128 de la lista de Casado. Votaron en total 4.451 afiliados, de un padrón total de alrededor de 18.000, lo que da un 24% de participación.

El dirigente aliado a Omar De Marchi, denunció que la elección fue “escandalosa” pero negó todo lo denunciado por Casado (quien había señalado que hubo trampas electorales), sino que apuntó contra el radicalismo. “Yo vi a intendentes (ndr: del radicalismo) apretando a empleados municipales. Lo que ha pasado por parte del radicalismo ha sido escandaloso”, señaló.

En este sentido, el legislador comentó también que el Pro “ha pasado un proceso de manoseo muy grande”, por lo que ahora “arranca otro proceso del partido. Veremos cómo tomamos decisiones”.

Lo que ronda, a raíz de este resultado, es saber si se va o no el partido del Frente Cambia Mendoza, pero Pradines expresó que “son los dirigentes los que deben tomar esta decisión y no el presidente del partido”. No obstante, se entiende que la nueva conducción (si así lo termina determinando la Justicia), que hoy milita en La Unión Mendocina, irá en ese camino.

Pradines, ante los cuestionamientos, se defendió y dijo que su equipo “intentó que siempre hubiera una competencia sana” y dijo que se presentó “sabiendo que me enfrentaba a todo el gobierno provincial”.

“Toma importancia que el PRO sea un partido independiente”, marcó.

Por otro lado, dijo que intentará tejer lazos con el sector de la Vicegobernadora. “El objetivo de fortalecer el partido. Hace tres años atrás, cuando me tocó presidir por Guaymallén, las listas las armamos con gente de todos los sectores. Ahora terminamos siendo todo un sector unificado, pero antes veníamos todos de sectores distintos. Un poco es la visión con la cual yo siempre he hecho política y voy a seguir hacia adelante. Ponemos un objetivo en común y empezamos todos a transitar ese objetivo”.

“Este proceso de intervención ya termina, ahora arranca otro proceso el partido, fuera de todo lo mal que le hicieron al partido este último año”, asestó, en referencia a la intervención del Pro, que ocurrió luego de la salida de De Marchi y aliados de Cambia Mendoza.

Y agregó: “Somos un partido independiente. Aquellos que hace un año atrás, a nivel nacional, querían fusionar el radicalismo, hoy lo quieren fusionar a La Libertad Avanza”, denunció.

“Este proceso sirvió para aclarar las cosas, para poner blanco sobre negro. Nosotros, hace dos meses atrás, éramos la oveja negra en Mendoza, porque éramos los que habíamos roto con Cambia Mendoza un año atrás. Entonces el Pro Nacional no nos quería mucho que digamos, ¿no? Bueno, lo que terminó pasando después de dos meses es lo contrario. Anoche pude hablar con las autoridades máximas del partido”, marcó.

Pradines también habló sobre el plano nacional, sobre el cual se apoyó en la figura de Mauricio Macri: “Nosotros somos un espacio que realmente nos sentimos identificados con Mauricio Macri. Estamos detrás de su liderazgo, de aquellos que crearon el Pro allá por el 2003. Esos dirigentes que nos hicieron pensar que podíamos vivir en un país distinto”.

Y finalizó con críticas a Patricia Bullrich: “Hoy arrancó un proceso de recuperar ese liderazgo que tuvo el Pro y con Macri a la cabeza. Lo de Patricia, el cual es un vínculo, en Mendoza hace tres años atrás nos regaló al radicalismo. Y ahora quiere regalarnos a La Libertad Avanza. La verdad que no lo entiendo. Esa es la verdad”.