Un respiro para Orozco: la Justicia suspendió una multa vinculada a la causa de las "cooperativas truchas"

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió suspender la ejecución de una multa de $570.000 impuesta al exintendente de Las Heras, Daniel Orozco , por el T ribunal de Cuentas . La decisión fue adoptada el 5 de agosto por los jueces Julio Gómez y Omar Palermo , mientras que el ministro Mario Adaro no firmó por encontrarse de licencia.

La medida se originó a partir de un pedido del exjefe comunal, quien solicitó que no se ejecute el Fallo 18.198 del Tribunal de Cuentas hasta que exista una sentencia definitiva. Orozco argumentó que adelantar el cobro podría afectar su derecho a la defensa y a un juicio justo.

Tanto el Tribunal de Cuentas como la Fiscalía de Estado no se opusieron al planteo, aunque solicitaron que se presentara una garantía. La Corte aceptó el pedido y dispuso que Orozco deposite una caución de $114.000 para que la suspensión sea efectiva.

La resolución se dicta en el marco de un proceso penal en el que Orozco enfrenta un pedido de elevación a juicio por presunto peculado, en la causa conocida como de las “cooperativas truchas”.

La investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos se centra en la "Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra" , acusada de simular servicios de limpieza que no se habrían realizado entre 2021 y 2023, con un presunto desvío de más de $35 millones .

En el mismo expediente están imputados la diputada provincial suspendida y exsecretaria de Gobierno, Janina Ortiz, y el exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart.

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco y Janina Ortíz, Secretaria de Gobierno, junto a su abogada Elena Quintero llegan al Ministerio Público Fiscal.

Las multas del Tribunal de Cuentas

El Fallo 18.198, emitido el 13 de mayo de 2025, evaluó la rendición de cuentas de la Municipalidad de Las Heras correspondiente al ejercicio 2023. La auditoría aprobó la presentación con excepciones por diversas irregularidades y aplicó multas y cargos a exfuncionarios:

Daniel Orozco : multa de $570.000.

Janina Ortiz: multa de $600.000 y cargos por más de $70 millones.

Osvaldo Oyhenart : multa de $500.000 y cargos por más de $73 millones.

Carlos Arturo Nofal (exsecretario de Hacienda): multa de $670.000.

Según el Tribunal, entre las observaciones figuran deficiencias en contrataciones, falta de documentación respaldatoria en la entrega de mercadería subsidiada y pagos a la cooperativa Manos a la Obra por servicios no acreditados.

¿Orozco candidato?

La suspensión de la multa llega días antes del cierre de listas para las elecciones provinciales del 26 de octubre. Orozco, que en 2023 fue candidato a vicegobernador por La Unión Mendocina tras dejar Cambia Mendoza, anunció recientemente un acuerdo político con José Luis Ramón.

Ambos presentaron el frente “Creer en Mendoza con vos”, junto a otros espacios políticos, y competirán bajo el sello de Protectora. En principio, Orozco podría encabezar la lista de candidatos a senador provincial por la Primera Sección electoral, que incluye Las Heras, Capital, Guaymallén y Lavalle.

Fuentes revelaron a este medio que en los próximos días, Protectora anunciará sus candidatos en la categoría para diputados y senadores provinciales.