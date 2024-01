Un reconocido abogado cercano a Luis Petri recala en la Casa de Moneda

Luis Petri sigue designando a funcionarios mendocinos en diferentes organismos que están bajo su órbita. El ministro de Defensa ya decidió que el vicepresidente de la Casa de Moneda sea Carlos Moyano. Así, Mendoza continúa sumando nombres propios para fortalecer la estructura estatal a nivel nacional.

El reconocido abogado penalista ha tenido clientes conocidos por la política. Uno de los casos más conocidos que tuvo es el del ex intendente peronista de Santa Rosa, Sergio Salgado y también defiende a Sandra Astudillo Staffolani, la empleada legislativa y ex integrante del comité radical de Luján de Cuyo, que está acusada de delitos sexuales junto al humorista Cacho Garay.

También fue uno de los defensores dentro de la mega causa Bento, donde representó a Luciano Ortego, un abogado a quien se lo acusa por formar parte de la asociación ilícita del ex juez federal y por coimas.

Carlos Moyano fue candidato a intendente de la Ciudad de Mendoza por la lista de Luis Petri pero perdió frente al radical Ulpiano Suárez en las últimas elecciones. Sin embargo, se prepara para desempeñar una función muy importante como es ser el vicepresidente de la Casa de Moneda. Este organismo es responsable, entre otras funciones, de la impresión de billetes y la fabricación de especies valoradas, como piezas en cobre, plata y oro.

Fuentes del Ministerio de Defensa le confirmaron a Clarín que Moyano era el hombre elegido por Petri para ocupar ese cargo. El letrado, ante la consulta de Los Andes, prefirió ser cauto y no brindar mayores declaraciones: “Aún no está el decreto presidencial”, expresó sin negar su arribo al ente que actualmente preside Daniel Rubén Méndez.

El abogado Carlos Moyano fue candidato a intendente de la Ciudad de Mendoza en la lista de "Mendocinos por el Futuro" que lideró Luis Petri.

Según la fuente consultada la oficialización en el Boletín Oficial de la designación se publicará entre martes o miércoles de esta semana. Y de acuerdo a lo establecido en el estatuto de la fábrica de billetes del Estado Nacional, la designación del vicepresidente de la entidad corresponde al accionista que sea designado por el Ministerio de Defensa.

Moyano es un abogado penalista reconocido y fue parte de múltiples casos renombrados en Mendoza: defensor de Sergio Salgado, ex intendente de Santa Rosa que fue condenado a 6 años de prisión por casos de corrupción; abogado de Sandra Astudillo, quien habría abusado sexualmente de la ex mujer de Cacho Garay, junto al humorista; además, fue uno de los defensores dentro de la mega causa Bento, donde representó a Luciano Ortego, un abogado a quien se lo acusa por formar parte de la asociación ilícita del ex juez federal y por coimas.

El último mendocino que ocupó un lugar en la Casa de Moneda fue el exgobernador de Mendoza, Rodolfo Gabrielli, quien presidió el ente durante más de dos años: desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2022.

De confirmarse el desembarco de Carlos Moyano a la Casa de la Moneda, serían tres los mendocinos que llegaron de la mano de Luis Petri. Uno de los primeros nombres confirmados fue el de Oscar Sagás, ex subsecretario de Salud en Mendoza y ex candidato a intendente de Godoy Cruz por la lista de Petri (perdió frente a Diego Costarelli). Fue seleccionado para asumir la presidencia del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOFA).

Otra designación a cargo de Petri fue la del sanrafaelino Roberto Fiochi, quien presidirá el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).