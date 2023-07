Un operador de Larreta pasó por Mendoza y dijo que los mensajes de Bullrich lo “asustan”

Waldo Wolff llegó a la provincia en medio de la feroz interna que se está viviendo a nivel nacional entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. El actual secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su condición de operador larretista, vino a buscar apoyo y preparar la visita del actual jefe de gobierno porteño, que será el jueves 13 próximo.

-¿Como vivió esta visita a la provincia provincia?

-Yo vengo mucho a la provincia, es una provincia muy querida, con sus características y diferencias y con la interna del radicalismo que está hace mucho tiempo, con (Luis) Petri candidato a vice. Pero la veo bien, con un potencial enorme y para nosotros, todas las provincias son importantes, pero más aquellas que entendemos que pertenecen a Juntos por el Cambio para nuestro proyecto que es el larretista y el que yo vengo a defender.

-¿Cuáles son las prioridades de Larreta en la provincia?

-Básicamente, como provincia productiva potenciar los activos que tiene la provincia, la economía regional con el vino, el turismo. Vamos a sacarle las retenciones a las economías regionales, Argentina necesita dólares, y todas las provincias tienen algo, pero sin duda, dentro de las marcas argentinas, Mendoza tiene una enorme plaza. Necesitamos dólares para sacar el cepo, los absurdos tipos de cambios, para empezar a generar riqueza que este modelo absurdo nos ha quitado, especialmente, en aquellas provincias que deberían ser más ricas de las que son.

-¿Cree que faltó algo por hacer para retener a Omar de Marchi en Cambia Mendoza?

-A veces uno propone y otro dispone. Yo destaco y rescato la responsabilidad que mostró Larreta de respaldar a quien vaya por dentro de Juntos por el Cambio, incluso aunque no le convenga. Porque si hubiese elegido ir con Omar, hoy tendría garantizado los votos de Omar, y sin embargo, ha sido coherente, me parece que está muy bien, habla de alguien comprometido.

-Si, pero políticamente hablando en cuestión de estrategia, están perdiendo cuatro diputados provinciales del PRO. Y además, en las listas de diputados nacionales, los tres primeros que son entrables pertenecen a los radicales, y los puestos no entrables son del PRO. El PRO quedó relegado en Mendoza.

-Puede ser, pero bueno, hay una visión integral y en la negociación con el radicalismo habremos logrado profundizar en otro lado. La ciencia política no es una ciencia exacta y a veces tiene estas imperfecciones e incluso estas injusticias.

-Se habla mucho de surfear la grieta pero a nivel nacional gana el que polariza ¿Cómo lo ves a Larreta ahí?

-Lo veo siendo un líder absolutamente distinto, es cierto que gana el que polariza. Pero el que polariza fracasa, Horacio en su spot del faro, dijo que no quería ser solo un presidente sino un buen presidente. La polarización sirve para ganar pero no para gobernar. Y a los pocos meses vas perdiendo respaldo político, no funcionó. No le funcionó a nadie. Los que vinieron por todos se quedaron sin nada. Horacio demostró que puede sentar en la mesa a quienes piensan distinto y es justamente lo que necesitamos para enfrentar al kirchnerismo quien ha sido el que gobernó 16 de los últimos 20 años. Yo estoy convencido de que Argentina va a tener un presidente moderado.

-¿No se va a endurecer la campaña?

-Eso no lo sé, estoy convencido de que la Argentina va a tener un presidente moderado. Tengo enorme respeto por Patricia Bullrich, pero me asusta el spot donde ella dice que es con la gente en la calle y del todo o nada. Yo no quiero que mis hijos estén en la calle enfrentando a alguien con un peronista. Para eso estamos los políticos para manejar el Poder Ejecutivo que instrumenta el ejercicio de la ley, o acciona u ordena el ejercicio de la ley. Nada bueno ha salido del enfrentamiento en la calle. Y no veo por qué ahora puede cambiar. Porque nuestros votantes no pueden ir a enfrentarse con los votantes del kirchnerismo en la calle, como si se tratara de un juego de salón o un deporte con un reglamento claro. No son claras las reglas en la calle. Así que no tengo ninguna duda que en la interna los dos queremos lo mismo, pero unos creen que con un camino se logra y otros creen que por otro. Yo estoy convencido de que el camino que intentaron fracasa.

-¿Macri fracasó?

-En algunos aspectos si y en otros no. Como todos. Y no hay que tener miedo en decirlo.

-Y en qué cosas fracasó?

-Yo no diría que la palabra es fracaso. Es que no pudo sostener en el tiempo las cosas que habíamos logrado cambiar. Los cambios si no son sustentables, si no los sostenes en el tiempo, no hiciste la gran transformación en la Argentina que venías a hacer. Yo doy un ejemplo clarito, yo volé en Flybondi, se abrió el aeropuerto de El Palomar y vos te sorprendías, éramos un país como Estados Unidos, Europa, donde sacás un ticket y te vas a otro lado por pocos euros, y la Argentina era eso, y sin embargo no lo pudiste sostener en el tiempo. Y hoy tenés El Palomar cerrado, menos frecuencias que antes, Aerolíneas gasta más, y volar en AA es caro. Entonces, a mi no me gusta decir que fracasó. Pero si, tenemos que aprender de lo que no hicimos bien o de lo que tenemos que hacer mejor. No nos alcanzó con la política que llevamos a cabo y sin embargo hay algunos que dicen que vamos a volver a hacer lo mismo pero con más fuerza.

-O sea, ¿Patricia Bullrich es Macri?

-En este sentido si. Ella se identifica con aquellas cosas que nosotros entendemos que no funcionaron.