Un intendente peronista sigue los pasos de Capital y quiere limitar la reelección de concejales

La Ciudad de Mendoza aprobó hace poco una Ordenanza municipal para que los concejales sólo pueda ser reelectos una sola vez. Es decir, culminado su mandato de cuatro años, podrían continuar por otros cuatro si el voto los acompaña.

El debate se inició luego de que el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, lo anunciara en el discurso de apertura del período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de la comuna.

Pero el jefe comunal radical no será el único que limite, con una herramienta legal, los mandatos de ediles. Celso Jaque en Malargüe también mandó un proyecto de ordenanza municipal con la misma intención.

El texto ingresó esta mañana al Honorable Concejo Deliberante del municipio que preside Rodrigo Hidalgo. Aun no toma ingreso formal por lo que otros ediles no accedieron aun a la letra chica. No obstante, ya ha generado comentarios en el sur mendocino.

Celso Jaque, intendente de Malargüe. Prensa Malargüe

La intención de Jaque es imitar lo que se aprobó en la Ciudad de Mendoza remarcando además que en el año 2009 promovió el límite a la reelección de intendentes. “La realidad política que vive nuestro país exige que quienes tenemos responsabilidades de gobierno demos gestos claros que ayuden a recuperar la credibilidad perdida por la dirigencia política”, expresó Jaque.

Asimismo destacó que es importante resaltar que los fundamentos de la misma son compartidos por el actual Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Malargüe, razón por la cual se permite recurrir a sus argumentos para fundamentar el presente proyecto de Ordenanza, que se pone a consideración del HCD.

Dentro del Concejo Deliberante, el jefe comunal no tiene mayoría, por lo que otros ediles deberán estar de acuerdo con la propuesta. Los concejales peronistas son cuatro: Pablo Cabrera, Emilse Mansilla, y Magali Acosta y Rodrigo Hidalgo, quien preside el cuerpo deliberativo.

Cambia Mendoza tiene dos bancas: Pablo Villarruel y Viviana Mosca. UCR Independiente es representada por Martín Palma y los otros lugares se los reparten entre Elizabeth María González (La Unión Mendocina), Francisco Parada (Encuentro) y Silvina Camiolo (Reconstruyendo Malargüe).