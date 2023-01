Ante la “sorpresa” radical, San Carlos oficializó el desdoblamiento de las elecciones

Tal como se había anunciado, el departamento de San Carlos tendrá elecciones desdobladas. La noticia ya la había adelantado el propio intendente sancarlino, Rolando Scanio, pero este martes quedó oficializada la norma a través del Boletín Oficial.

El decreto es el número 111 y fue firmado el 18 de enero. El artículo 1 convoca, de esta manera, “a los ciudadanos argentinos hábiles para sufragar del Departamento de San Carlos y a los electores extranjeros inscriptos en el Padrón Municipal, para que en fecha 30 de Abril de 2023, en elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (P.A.S.O.), procedan a seleccionar a los candidatos que competirán para cubrir los cargos de Intendente Municipal”, como así también de los 5 concejales que se deberán también renovar.

Rolando Scanio Intendente del Departamento de San Carlos

En tanto, el artículo 2 establece la convocatoria “a los ciudadanos argentinos hábiles para sufragar del Departamento de San Carlos y a los electores extranjeros inscriptos en el Padrón Municipal, para que con fecha 03 de Setiembre de 2023, en elecciones Generales” procedan a elegir a los candidatos que se detallaron anteriormente.

Además de Rolando Scanio en su puesto como intendente, terminará el mandato de los siguientes concejales: Carlos Antonio Guerra, Carmen Cristina Caraballo, Severiano Osvaldo Vera, Elsa Nélida Baigorria y Juan Gabriel Torres.

El artículo 4, en tanto, establece que los electores extranjeros inscriptos en el Registro respectivo “sufragarán en una urna destinada exclusivamente a recepcionar esos votos, que será colocada en el edificio del Museo Municipal, sito en la calle Lencinas esquina El Fuerte de la Villa Cabecera de San Carlos, Mendoza”.

Según comentó a Los Andes Scanio, el principal argumento para desdoblar es que se trata de una postura “histórica” de ese departamento. Cabe destacar que desde 2011 lo vienen replicando, a excepción de 2019, cuando Jorge Difonso dejó la intendencia y formó parte de la lista de diputados provinciales de Cambia Mendoza. En este punto, Scanio explicó que el frente a nivel departamental “es más amplio que el provincial”.

“Si bien estamos dentro de Cambia Mendoza, nosotros internamente en San Carlos somos parte de un frente más amplio. Históricamente San Carlos ha sido pionero en el desdoblamiento de las elecciones. Hemos priorizado los problemas del departamento para arreglarlos entre los mismos sancarlinos”, indicó el dirigente que ganó la intendencia yendo en la boleta del frente oficialista. El espacio abrochó la alianza, nuevamente, en 2021 para las legislativas y mantener una de las dos bancas legislativas que tienen.

LA SORPRESA DEL RADICALISMO

La presidenta de la UCR San Carlos, Silvia Cornejo, le comentó a este medio que el decreto del desdoblamiento se trató de una decisión que tomaron los dirigentes de Unión Popular sin haberles consultado. “Nos enteramos a raíz de los artículos periodísticos que han salido. No nos han llamado desde el municipio, el partido o los principales dirigentes”, afirmó.

Y comentó que el pasado 7 de enero se reunieron con Scanio y le trasladaron la necesidad de “mantener el frente unido” y no desdoblar por tratarse de una estrategia del oficialismo para mantenerse alineados con la elección provincial.

“En ese momento manifestamos la intención de que no hubiera desdoblamiento. No los vimos abiertos a eso, en ningún momento nos dijo que desdoblaría. Y también por una cuestión que no es sano, porque implica un gasto más para el departamento. Y además obliga a la gente de San Carlos a ir dos veces más a las urnas”, comentó al respecto.

El decreto de San Carlos