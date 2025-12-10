Ulpiano Suarez celebró la aprobación de PSJ Cobre Mendocino y pidió cuidar el agua de Mendoza

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez , se sumó a las celebraciones del Gobierno provincial tras la sanción definitiva, en la Cámara de Senadores , de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación minera del proyecto PSJ Cobre Mendocino . La iniciativa obtuvo 29 votos a favor y apenas seis en contra, luego de más de cinco horas de debate.

Calles cortadas y un espacio para manifestantes: así fue el operativo por el debate minero en Senadores

Concluida la votación, y ya con el aval legislativo, las autoridades provinciales se expresaron rápidamente en redes sociales. Uno de los primeros fue el propio Suarez, quien publicó un mensaje en su cuenta de X en respaldo al avance del proyecto.

“Crecer es el gran desafío colectivo que tenemos, dejando atrás miedos y mitos. La sociedad mendocina ha habilitado el avance de la minería, como un ejemplo de maduración civil y sobre todo de confianza en el rumbo marcado por la gestión provincial, ratificado mayoritariamente hoy en nuestra Legislatura”, señaló.

El intendente también afirmó que la etapa que se inicia con la aprobación de la DIA será clave para la economía provincial: “Y lo más importante viene ahora, con la llegada de inversiones y la generación de empleo, protegiendo nuestros recursos naturales y garantizando siempre el uso sostenible del agua , el recurso más valioso de Mendoza”.

En paralelo al tratamiento legislativo , tanto el Ejecutivo provincial como la Municipalidad de Capital se mantuvieron atentos a lo que pudiera ocurrir en las inmediaciones de la Legislatura, debido a la movilización de grupos antimineros que se concentraron durante la tarde en Plaza Independencia.

Tras la sanción del paquete minero impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo, que incluyó cuatro proyectos en total, se registró una marcha por distintos puntos del centro, aunque sin episodios de violencia ni enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

WhatsApp Image 2025-05-07 at 9.12.52 PM (1).jpeg La vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado; el intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez; el director de Minería, Jerónimo Chantal; y la directora de Educación Superior, Mariela Ramos. Acompañados por autoridades del Instituto Superior Tecnológico (INSUTEC).

Suarez, en su mensaje, también llamó a evitar la profundización de tensiones sociales. “Para ese desafío, debemos avanzar sin provocaciones ni rencores. Aquí no hay vencedores ni vencidos. No tenemos margen para generar divisiones en nuestra sociedad”, afirmó.

Por último, destacó la necesidad de construir consensos entre sector público y privado para garantizar procesos controlados y transparentes: “Debemos hacerlo juntos, gobierno y empresas actuando con la máxima transparencia y responsabilidad, dando tranquilidad a los mendocinos, que tenemos el derecho y la valiosísima posibilidad real de participar, controlar y exigir que todo se haga como corresponde. Este es el camino”.