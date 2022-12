Tras idas y vueltas, Suárez decidió que la actividad este martes será normal en Mendoza

La Selección Argentina está camino a Ezeiza después haber levantado la Copa del Mundo por tercera vez. Si bien no hay confirmaciones de una visita a la Casa Rosada, sí está previsto un festejo en el Obelisco. Para esto el gobierno nacional estableció un feriado nacional por decreto y no dio opciones a las provincias a adherir o no.

En primera instancia el gobernador de Mendoza esperó el decreto, despotricó contra la medida impuesto por el presidente Alberto Fernández pero dijo que la acataría. Sin embargo, una hora después dio marcha atrás.

El gobernador Rodolfo Suárez había confirmado que Mendoza sería alcanzada por el feriado nacional. Luego, confirmó que habrá actividades normales en la provincia.

Nueva decisión del gobernador Suarez de no acatar el feriado nacional.

Se acataba el feriado en Mendoza cuando salió el decreto

Con el texto divulgado, entre los considerandos, el decreto destaca que “en este contexto, y toda vez que la SELECCIÓN ARGENTINA regresará al país el día martes 20 de diciembre de 2022, y con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar en paz y en unión, compartiendo la alegría con nuestros jugadores y su cuerpo técnico, resulta propicio declararlo Feriado Nacional”.

“Declárase feriado nacional el día 20 de diciembre de 2022 con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar y compartir con la SELECCIÓN MASCULINA ARGENTINA DE FÚTBOL el título de Campeones Mundiales de Fútbol obtenido en la “Copa Mundial de la FIFA CATAR 2022″”, expresa el primer artículo. Luego pide instruye “a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales”.

Ante esta situación, el gobernador Rodolfo Suárez primeroconfirmó que la provincia no tiene la posibilidad de adherir o no, por lo tanto mañana será feriado. “La demagogia transforma lo virtud en decadencia. Y distorsiona la buena fe y la alegría de la gente intentando manipular valores esenciales. La Selección nos ha llenado de felicidad por que ha trabajado con firmeza para conseguir sus objetivos”, disparó el mandatario provincial.

El gobernador Rodolfo Suárez confirmó el feriado y criticó al Gobierno nacional.

Para Suárez, “ese es el verdadero aprendizaje colectivo. De manera que NO es razonable que porque el equipo argentino llega a Ezeiza, el país debe dejar de producir. Decisiones irresponsables que siguen dañando el tejido social”. Y finalmente confirma que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no permite opcionar por adherir o no. “Mañana increíblemente será feriado en todo el territorio nacional”.

EL TEXTO COMPLETO: