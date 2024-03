Tragedia en Córdoba: encontraron a un chico de 13 años muerto dentro de un freezer

Un terrible episodio causó gran conmoción en una localidad cordobesa. Es que, en horas de la madrugada, una madre encontró muerto a su hijo de 13 años en el interior de un freezer. Pese a que la mujer actuó con rapidez y lo trasladó a un hospital de la zona, los galenos confirmaron el deceso a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El escalofriante caso ocurrió este miércoles a la madrugada en una vivienda ubicada en el barrio Panamericano de la ciudad de Córdoba cuando la mujer se despertó y observó que su hijo no estaba en su cuarto, según precisó la agencia Noticias Argentinas.

Al recorrer la casa entró a la cocina y halló a su hijo dentro de un freezer grande sin vida, por lo cual de inmediato lo llevó hasta el hospital Infantil donde, lamentablemente, confirmaron que había fallecido producto de un paro cardiorrespiratorio.

"No sé porque se le dio por abrir el freezer (a la abuela del menor) y ahí encontramos a mi hijo con espuma en la boca", relató la madre. Foto: Cadena 3

Mientras continúa la conmoción en el barrio, los investigadores actúan para saber qué fue lo que pasó con el menor y porque apareció dentro del electrodoméstico.

Aunque no se descarta ninguna hipótesis, en principio, la Justicia tiene dos caminos de investigación: o se trató de un reto viral de redes sociales o que se metió para refrescarse del calor.

Este miércoles por la mañana, la madre del menor contó la trágica escena que se produjo en horas de la madrugada en su vivienda ubicada en el barrio Panamericano de Córdoba cuando decidió bañarse porque las altas temperaturas y los mosquitos “no la dejaban dormir”.

Al mismo tiempo, la abuela de la víctima se levantó para apagar las luces de la casa y fue allí cuando encontró al menor: “No sé porque se le dio por abrir el freezer y ahí encontramos a mi hijo con espuma en la boca”.

Aunque ambas mujeres llamaron de inmediato a la Policía, Belén manifestó que “ya no se podía hacer nada” porque la víctima había entrado en paro.

En el trayecto al Hospital Infantil, su madre contó cuál fue el último pedido: “Se despidió en el camino porque cuando le dije ´papá no me dejes sola´, abrió los ojos como diciendo ´dejame´ y estaba todo morado”.

“¿Por qué me pasa esto? Soy madre de un solo hijo de 13 años recién cumplidos. Que me pase esta desgracia no lo puedo explicar”, expresó en diálogo con Arriba Córdoba.

Mientras continúan las pericias y se espera el resultado de la autopsia, la madre del menor explicó cómo pudo haber ocurrido la desgracia: “Para mí, bañado, se metió adentro del freezer, le agarró la corriente y no pudo hacer más nada”.