Llevaba a los chicos a la escuela y fue herida por una bala perdida en la espalda

En el barrio de La Boca , el lunes por la mañana, una niñera vivió un trágico suceso mientras acompañaba a dos niños que cuida a una escuela. Mientras cruzaban una plaza para llegar a la institución educativa, la mujer llamada Sandra sintió un ardor en la espalda, pero pensó que la había picado un insecto.

“Una mamá se dio cuenta de que empecé a sangrar. Me dijo que me quedara tranquila y llamamos al 911. Luego ingresé como pude a la escuela, pero era demasiado lo que sangraba”, relató la víctima a TN.

Posteriormente, al ser atendida por los médicos, se descubrió que había sido alcanzada por una bala perdida, que ingresó por la espalda en la zona del omóplato. “Fue muy fuerte, me rompió la remera y la camisa. Si la bala no pegaba ahí iba directo al corazón”, explicó Sandra, visiblemente afectada por el incidente.

“Estoy mal todavía. Venía caminando con los menores a las 7.45 y sentí el ardor en la espalda. Me contuvieron, porque yo seguía con la nena de dos años. El SAME me llevó al Hospital Argerich y me dijeron que volví a nacer”, agregó la víctima.

El personal de la Comisaría Vecinal 4C acudió al lugar y entrevistó a la mujer, quien indicó que todo ocurrió mientras caminaba por la calle Menéndez al 200. En ese momento, “sintió un golpe en la espalda y luego notó el sangrado”.

El informe policial dice que la víctima solicitó ayuda al personal docente de la Escuela Carlo Della Penna, quienes contactaron a las autoridades policiales presentes en el área escolar. El equipo médico del SAME determinó que la mujer tenía una “herida penetrante en omóplato izquierdo sin riesgo de vida”.

Sandra explicó que no escuchó ninguna detonación ni observó nada inusual durante el incidente. “Están las cámaras de seguridad de la Ciudad. Pero no se escuchó ninguna detonación ni nada. Me di vuelta a mirar porque pensé que me habían dado una piña”, concluyó.