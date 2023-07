Todos contra Orozco: las reacciones después del anuncio junto a Sergio Massa

“Nosotros hoy tenemos que gestionar y esta noticia bastante fuerte, que vamos a dar, se refiere a que para la gestión no hay partidos políticos y tampoco fecha de vencimiento. Nosotros queremos políticas de Estado”, había dicho Daniel Orozco, intendente de Las Heras, en un acto en el Parque de la Familia. Contó que había estado en Buenos Aires y que se había reunido con Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria.

Jugó al misterio pero esta tarde lo develó: “Gobernar es definir prioridades y gestionar con eficiencia. Nos reunimos con el ministro Sergio Massa y logramos destrabar el dinero para la Obra más importante de Agua Potable de la Provincia. Saldaremos una deuda de 30 años con los LASHERINOS La gestión con Obras, lo primordial”, expresó en Twitter junto a una foto con Massa. Las redes sociales ardieron contra el jefe comunal.

Una curiosidad: el jefe comunal arrobó a tres intendentes peronistas como son Emir Félix (San Rafael), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Matías Stevanato (Maipú) además de Omar De Marchi y Jorge Difonso, de La Unión Mendocina. El sancarlino fue el único que devolvió el gesto y retuiteó. A horas de la publicación, varios habían hecho silencio.

Uno de los primeros que salió con los tapones de punta fue Francisco Lo Presti, candidato a intendente por Cambia Mendoza y ex funcionario de Orozco. “Celebrar un pago que debió hacerse en enero muestra claramente que Daniel Orozco y Sergio Massa solo hacen anuncios de obligaciones ya asumidas”, dijo en Twitter. “Tener un municipio ordenado, con las cuentas claras, permite hacer una obra sin la dependencia de los tiempos electoralistas del desgobierno nacional y popular. Cambia Mendoza lleva adelante sus obras sin ser rehén de las necesidades electorales. Esto nos hace distintos, esto es el MODO MENDOZA”, indicó.

EL alarde de @mdanielorozco y su "foto-reunión" con el Ministro-Presidente de hecho y candidato @SergioMassa es una muestra de desesperación, incoherencia y falta de seriedad política.

Y,sin dudas, una demostración más de que la Unión Mendocina es funcional al kirchnerismo. https://t.co/Cva9zJDlII — Natacha Eisenchlas (@NEisenchlas) July 26, 2023

La Presidenta Provisional del Senado, Natacha Eisenchlas también criticó el anuncio y consideró que “es una muestra de desesperación, incoherencia y falta de seriedad política. Y sin dudas, una demostración más de que La Unión Mendocina es funcional al kirchnerismo”.

“¿Foto con el responsable del 130% de inflación en un país donde la mitad de los argentinos son pobres? Esto no es gestión, es manotazo de populismo electoral. Nada creíble. Reafirma mi compromiso de pelear por orden, transparencia y progreso para Las Heras”, expresó Fabián “Oso” Tello, ex precandidato a intendente y quien fuera Secretario de Intendencia de Orozco.

La senadora Evelin Perez, también tildó de incoherente y oportunista a Orozco: “continúa demostrando no estar a la altura de sus funciones, mucho menos de los lugares que pretende ocupar... Y con Sergio Massa solo demuestra el modelo que está dispuesto a seguir...”

Esa es la madre de la borrega!

No la oveja que está balando..🐑

LUM es MassoKirchnerismo https://t.co/t0zqMNdy5g — Andrés Vavrik (@andresvavrik) July 26, 2023

El empresario Andrés Vavrik, dentro del grupo que formó Más República con la intención de competir en las elecciones provinciales, también asoció la foto a una alianza de La Unión Mendocina con el kirchnerismo.

“Siempre dijimos q la #unionrejunte es funcional a los kk. Ahora sabemos a qué precio”, dijo Lorena Meschini, directora de Economía Social y Asociatividad de la provincia. “Destrabo la obra: traicionar al pueblo lasherino. Dos hipócritas junta votos ... mejor dicho pianta votos”, agregó.

César Cattaneo, funcionario godoycruceño y candidato a diputado provincial, también se refirió al respecto: “Este es el verdadero Daniel Orozco, el “acomodadizo” (igualito a Omar De Marchi) ahora abrazan a Sergio Massa. Representan la inestabilidad política y la crisis económica. La Argentina necesita un plan concreto, responsable y con objetivos claros para recuperarnos de la crisis”.