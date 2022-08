Thomas ratificó que habrá clases de lunes a miércoles y dijo que el SUTE tiene “desprecio por la presencialidad”

El titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas, no se guardó nada y en medio de fuertes críticas al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) pidió a los padres que lleven a los chicos a las escuelas durante las tres jornadas de paro que habrá la semana próxima.

El funcionario encabezó una conferencia de prensa, acompañado por el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad. “Queremos garantizar el derecho a la educación. Lunes, martes y miércoles las escuelas van a estar abiertas, los padres tienen que mandar a los chicos y los docentes van a acompañar”, comenzó diciendo en su discurso.

Y continuó: “No les neguemos el derecho a la educación a los más chicos por conflictos que tengamos los adultos. No les neguemos el derecho a los más vulnerables. Necesitamos que los docentes enseñen y que los chicos aprendan. No nos olvidemos que ellos no tienen sindicato”.

Thomas destacó que hace dos semanas trabajan en “mejorar y tener una buena propuesta para todos los docentes”. En ese sentido dijo que lograron llegar a un 44% para el mes de agosto y también pusieron una “garantía de 10 mil pesos”.

Fue en ese momento que apuntó directamente contra el SUTE: “Tenemos un sindicato kirchnerista que acepta la paritaria nacional, la firma y después decide en Mendoza no bajar la propuesta a las bases y decretar un paro de 72 horas, perjudicando principalmente a los más vulnerables; a los que comen en las escuelas y a todos nuestros hijos que aprenden en las escuelas”.

“Evidentemente tienen un profundo desprecio por la presencialidad como lo demostraron durante toda la pandemia. Y seguramente en Mendoza tienen un mandato político de crisis”, enfatizó Thomas y pidió “no volver al 2015, dónde daba lo mismo estar en la escuela o no”.

“Estamos viviendo un contexto nacional político y económico que no se puede negar en toda la población. Entendemos la angustia, pero no traigamos con Gustavo Correa (secretario gremial del Sute) el modelo de (Roberto) Baradel en Buenos Aires, que desde que asumió Suteba, dejó 180 días sin clase a los chicos más vulnerables de esa provincia. Ese no es el modelo de Mendoza y no queremos que nos lleven a eso”, aseveró el funcionario.

Ibáñez también se sumó a las críticas puntuales contra Correa y lo acusó de “mentirles a los docentes”. “Él tuvo las tres propuestas sobre la mesa y las rechazó. No llamó ni a un cuarto intermedio”, sostuvo.

“Esa decisión responde a un mandato político del kirchnerismo, de La Cámpora y su relación con Cristina (Kirchner) para generar tensión social en la Provincia, que a la vez ya viene sufriendo una discriminación por parte de la Nación”, sentenció el funcionario.

Además de mencionar el incremento salarial, el ministro de Gobierno dijo que el decreto propone una revisión permanente conforme a la situación macroeconómica nacional y remarcó que están abiertos al diálogo. “Esto muestra, una vez más, la voluntad de diálogo que el gobierno tiene con distintos gremios para apalear la crisis”, dijo Ibañez y cerró, diciendo que “lo que no se puede negociar es que los chicos estén en el aula”.

En tanto, sobre el paro pasado, Thomas afirmó que el presentismo “fue mayor al 50% y la adhesión fue del 47%”. “Nosotros creemos que el presentimos será muchísimo mayor en cada una de las escuelas”, anticipó.

“De lo que estamos seguros es que el control es estricto, porque también sabemos que se mandan mensaje adhiriendo al paro y después no lo hacen”, deslizó el titular de la DGE.

LA DURA RESPUESTA DE CORREA

El secretario gremial del SUTE, lanzó una dura respuesta personal contra Ibáñez y también cuestionó las declaraciones que hizo Thomas.

En diálogo con diario Los Andes, Correa atacó al ministro de Gobierno por minimizar la autoridad de la secretaria general del gremio docente, Carina Sedano, al haber apuntando sus críticas a él por encima de ella: “Lo primero que tiene que hacer Ibáñez es pedirle perdón a Carina (Sedano) y a las mujeres, porque es un misógino y no quiere discutir con ellas. Debería pedir disculpas a todas las mujeres que militan y están en lugares de representación”.

“Es impresentable lo de Ibáñez, negándola. Carina sola tiene más votos que él, Ibáñez no se ha presentado a ninguna elección. Entonces tiene mucha más autoridad para hablar que él”, fustigó el gremialista.

Y sobre Thomas, dijo: “Le recomiendo que deje de personalizar el planteo. No es el camino. No tienen nada que ver las personas individualmente. El representa a un gobierno, yo represento a un sindicato. El representa a los intereses de (Rodolfo) Suárez y yo al de los trabajadores”.

“Le recomiendo que recapacite. Esto no mejora el diálogo y los docentes después de lo que ha salido a decir, hemos crecido en la adhesión al paro. Porque la gente termina haciendo paro por las estupideces que dicen. Le pediría que se calle la boca o que salga todos los días de acá hasta el lunes porque el paro va a ser del 100%, gracias a ellos”, añadió con énfasis.

Y comentó que el gobierno “se equivoca, la demanda del sector es genuina. Lo que nos está pasando a los docentes es así de cierto. Thomas miente cuando dice que nos dan el 44% y que estamos 10 puntos por encima de la inflación, porque a eso le falta la de julio, que es más grande”.

“Nos da el aumento de agosto con la inflación de junio, entonces le falta dos meses. La inflación de julio está proyectada a más de 7 puntos. Es increíble que digan que la propuesta le gane a la inflación”, completó Correa.

DIFONSO SE REUNIÓ CON EL SUTE

El diputado provincial de Unión Popular, Jorge Difonso, recibió este viernes en su despacho de la Legislatura a la secretaria general del SUTE, Carina Sedano, y al mencionado Correa.

“Los recibí y me contaron la situación que tienen con el Gobierno, dónde los plenarios departamentales definieron este paro de 72 horas. Dicen que la diferencia con el gobierno es que realmente les cuesta encontrar un espacio de diálogo para la negociación paritaria”, dijo Difonso en diálogo con Diario Los Andes.

El legislador oficialista dio su opinión sobre el conflicto y manifestó: “Creo que hay un atraso salarial que es objetivo, evidente. Sobre todo, un rezago que se produce desde el año 2020, en plena pandemia, y creo que ahora hay que encausar el diálogo para la solución. Tanto de un lado como del otro. Así que desde ese punto de vista nos hemos ofrecido a ser un puente para que se genere la mesa de diálogo, que ellos manifestaron que no existe”.

El diputado Difonso junto a los dirigentes del SUTE. (Gentileza)

Por otro lado, Difonso les presentó un proyecto de ley que impulsa desde hace 2 años que consiste en otorgar la jubilación a los docentes que cumplen 25 años de servicio, independientemente de la edad que tengan.

“Es la posibilidad de equiparar a los docentes mendocinos con los de otras provincias como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe con el sistema jubilatorio. En esos lugares, además de tener un sueldo casi el doble de lo que es Mendoza, tienen el sistema que acceden a la jubilación con 25 años de servicio independientemente de la edad. Mientras que acá se mantiene en 57 y 60 años de edad”, explicó el diputado. Y comentó que la iniciativa surgió desde un grupo de docentes autoconvocados “no pertenecientes a sectores sindicales ni partidarios”.

EL PARO VOTADO EN EL PLENARIO

El SUTE anunció un paro por 72 horas que se realizará a partir del próximo lunes, luego de un plenario realizado en San Martín este jueves. Se trata de la segunda medida de fuerza contundente que hará el gremio de los docentes después de la huelga de los pasados 26 y 27 de julio, que atrasó el regreso a las aulas en la mayoría de las escuelas tras el receso invernal.

La mayoría de los departamentos votó a favor del paro y logró imponerse en el encuentro provincial realizado en el Camping del Este, ubicado en Ruta 50. Fueron en total 14 los departamentos que se plegaron a la medida de fuerza y otros cuatro se radicalizaron y plantearon un paro por tiempo indefinido.

Las medidas que tomará el gremio durante las jornadas de paro será acciones en los municipios, lunes y martes, buscando reunirse con los intendentes para que “manifiesten y hagan pública cual es su oposición”, según dijo Correa. Y el miércoles habrá una marcha provincial a Casa de Gobierno, que apunta a ser multitudinaria como la de la semana pasada.

EL AUMENTO QUE SALIÓ POR DECRETO

El Gobierno presentó en la mesa paritaria un incremento salarial del 12% en agosto, 6% en septiembre, 6% en octubre y 6% en noviembre. El sindicato docente, al igual que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), lo rechazó y finalmente el aumento fue otorgado por decreto.

En cambio la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) bajó la propuesta a las bases con algunas modificaciones en ítems puntuales y pasó a un cuarto intermedio para analizarla. También lo hicieron representantes gremiales de los Órganos de Control, Dirección Provincial de Vialidad y Empleados Judiciales.

Claudia Iturbe, secretaria general de AMProS afirmó: “Logramos que el Ejecutivo reformulara la propuesta y presentara una oferta salarial más equitativa y abarcativa a todas las especialidades. Además del compromiso expreso de reabrir la discusión salarial en la primera quincena de octubre y de los pases a mayor dedicación y cambios de régimen. Por eso hoy viernes tendremos una reunión con delegados para explicar los alcances del aumento y estudiar las simulaciones. Así, el día martes 9 de agosto se llevará a cabo un Plebiscito en el que los profesionales podrán votar democráticamente por la aceptación o el rechazo al ofrecimiento”.