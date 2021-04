Suarez rechaza un toque de queda desde las 22 y la vuelta de una cuarentena estricta

A la expectativa de posibles nuevas restricciones nacionales por la segunda ola de coronavirus y tras participar del cónclave de Juntos por el Cambio en Buenos Aires, el gobernador mendocino Rodolfo Suarez afirmó que no está de acuerdo con la vuelta de una cuarentena estricta o un “toque de queda nocturno” a partir de las 22.

A comienzos de esta semana el mandatario provincial tuvo una reunión con intendentes en donde se definieron nuevas medidas apuntadas a mitigar la suba de contagios de coronavirus . La principal fue la limitación a la circulación entre las 0:30 a 5:30.

Esta tarde el presidente Alberto Fernández anunciaría una disposición en la misma línea pero más estricta, un toque de queda nocturno que iría de 22 a 6.

Este miércoles, Suarez se manifestó en contra de esa eventual restricción y destacó que la medida busca combatir las fiestas clandestinas. “Una cosa es tomar una medida donde se pone una restricción a partir de las 0:30, donde ya pueden dejar de funcionar los restaurantes, los cines y teatros y que la gente vuelva a su casa; y otra es hacerla a las 10 de la noche o a las 9 donde ahí afectamos mucho a un sector importante de la economía”, sostuvo.

“Si el Gobierno nacional está pensando en medidas similares a las anteriores, eso es de imposible cumplimiento. Además la gente no lo puede acatar, la economía ha sido muy dañada”, expresó el gobernador en diálogo con el programa radial “La Inmensa Minoría” de Radio Con Vos, conducido por Reynaldo Sietecase.

No obstante, hizo hincapié en que están esperando conocer cuál será el planteo del Gobierno nacional respecto a las posibles prohibiciones. “No hemos tenido reunión con el Presidente y los gobernadores como en ocasiones anteriores, así que estamos expectantes a ver cuál es la decisión final en cuanto a las medidas que se van a tomar”, indicó.

Por otro lado, se refirió a la situación sanitaria que está viviendo Mendoza y manifestó su preocupación por el incremento en el índice de positividad, que ronda el 33% y el impacto que puede llegar a tener en el sistema hospitalario.

“En Mendoza desde hace mucho tiempo estamos viviendo con esta nueva normalidad. Nosotros hemos mantenido la economía abierta, el esparcimiento, los deportes, acá no hubo una cuarentena estricta sino tomando medidas concretas que no afecten a la economía ni a la salud psíquica de las personas.

La cumbre de Juntos por el Cambio

Este martes por la tarde Suarez participó de un encuentro en Buenos Aires de los principales referentes de la coalición Juntos Por el Cambio, tras el cual se difundió un documento cuestionado las medidas restrictivas del Gobierno nacional.

Respecto de esa reunión, el gobernador mendocino dijo que junto a sus pares de Corrientes (Gustavo Valdés), Jujuy (Gerardo Morales) y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta coincidieron en que “alguna medida hay que tomar”. “Nosotros no estamos de acuerdo con esas cuarentenas estrictas que dañan tanto a la economía y que no sirven. Hay que tomar medidas inteligentes y efectivas”, remarcó.

Asimismo reconoció que existen diferencias en la oposición entre los dirigentes con cargos ejecutivos y quienes tienen otras funciones. “Creo que las diferencias existen y son naturales porque los roles son distintos. Dentro de una coalición no puede haber uniformidad de criterios porque no sería real ni sano. Hay distintas visiones y responsabilidades. Lo importante es dar diálogos, sentar condiciones básicas de acuerdos sobre algunos temas”.

Por último, Suarez aseguró que el principal espacio opositor coincide en que el proceso electoral previsto para este año se tiene que celebrar con normalidad y respetando las fechas establecidas.

“Hemos coincidido todos que las PASO hay que hacerlas, que las reglas de juego no se pueden cambiar en un año electoral. Hablando con el oficialismo ellos han expresado que no va a haber ningún cambio electoral si no hay consenso y más en una electoral, tienen que ser por consenso con todos los artífices del sistema electoral”, subrayó.