Suárez habló del faltazo de la Nación a la Fiesta de la Ganadería tras el no a Portezuelo: “No serían bienvenidos”

El gobernador Rodolfo Suárez participó de la Fiesta Nacional de la Ganadería este mediodía en el departamento de General Alvear, y opinó respecto a la notable ausencia de funcionarios nacionales al evento, sobre todo del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, quien había anunciado su presencia, pero luego desistió de viajar a Mendoza.

“Me manifestó que no viene. Obviamente después de las declaraciones del Presidente, si bien no dijo eso, podemos suponer que no era un buen momento para que venga el funcionario nacional”, consideró el Gobernador, en base al freno que adelantó Alberto Fernández sobre la obra Portezuelo del Viento.

Además, marcó que si bien no puede decir mucho más de las ausencias nacionales, supuso que tras los dichos del Presidente, sus funcionarios “no serían bienvenidos en Mendoza, porque fue un desprecio para la provincia hacer esas declaraciones en La Pampa y no en el laudo como corresponde”.

No obstante, Suárez expresó que más allá de esto, Domínguez le comunicó que se avanzó con todos los organismos para ampliar a todo tipo de cargas el paso El Pehuenche, en Malargüe, y solamente falta el aval del Senasa.

“Vamos a trabajar con la habilitación del Senasa. Es un trabajo constante de los empresarios del sur, de toda Mendoza y también del país, teniendo en cuenta que es un paso de baja altura”, acotó.