Suárez, sobre la denuncia por sedición: “Tiene un fuerte tinte político, no va a prosperar”

El gobernador Rodolfo Suárez se expresó sobre la denuncia por sedición que presentó la diputada nacional Marisa Uceda (Frente de Todos) contra él, por no adherirse al feriado nacional del 2 de septiembre decretado tras el atentado contra Cristina Kirchner.

“Son delitos muy graves los que se me acusan. Yo creo que no debe haber una causa de sedición en la provincia de Mendoza desde hace muchísimos años”, comentó el mandatario en diálogo con Radio Nihuil y afirmó: “Creemos que es una denuncia con un fuerte tinte político, que estimamos que no va a prosperar”.

Suárez comentó que, al momento de no adherir al feriado, hizo una “valoración sobre la decisión que tomó el presidente, que tiene que ver con apostar al trabajo. Creíamos que no era pertinente, más allá del repudio absoluto al hecho, que para manifestarse políticamente se podía parar un país con todas las implicancias que tiene para la economía”.

“Imagínense que el decreto salió a las 3 de la mañana. Al otro día la gente ya tenía el día programado, para llevar a los chicos al colegio e ir a trabajar. Fue algo muy apresurado y el comunicado que sacamos nosotros, apostando al trabajo, ahora implica una denuncia”, añadió. Y confió que “tanto del punto de vista jurídico, legal y lógico, estamos firmes para defender nuestra postura”.

Por otro lado, aseguró que está “recibiendo mucho apoyo no solo de mendocinos y mendocinas, sino a nivel nacional de muchos dirigentes”. Tal es el caso de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que se manifestó al respecto.

“Una denuncia penal a cualquiera le preocupa e inquieta. No es algo cómodo para nadie, más allá de que uno se siente que ha actuado conforme a derecho y conforme a una lógica absoluta. Porque hay una ley que dice que los feriados nacionales se fijan por ley, y fijar uno a las 3 de la mañana con un decreto de necesidad y urgencia, a mí me parece que no correspondía. Y a la gente, fundamentalmente le pareció lo mismo y fue a trabajar en todo el país”, sentenció.

Respuesta enviada a la Justicia Federal

El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, manifestó que ya respondieron al juez federal Marcelo Garnica el pedido de informes que les presentó el pasado viernes a raíz de la denuncia por “sedición, asonada, resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad” que realizó la diputada Uceda.

“Hemos presentado en el expediente y dijimos lo mismo que expresamos en ese momento. El presidente informó a través de cadena nacional, por las circunstancias que habían sucedido con la vicepresidenta, que iba a ser feriado el día siguiente y lo cierto es que siendo las 1.30 de la mañana no había ninguna norma que dispusiese dicho feriado”, relató el funcionario al Canal 9.

Y agregó: “El gobernador de la provincia, teniendo en cuenta algo fundamental que es la previsibilidad del funcionamiento de la función pública, los servicios y la actividad privada en la provincia, comunicó que en Mendoza se iba a trabajar con normalidad”.

“El presidente dicta un DNU a las 3.06 de la mañana del día 2 de septiembre, dónde dispone el feriado nacional”, detalló Ibáñez. Y comentó que ese decreto modificó la ley de feriados nacionales, que habilita a “establecer un feriado nacional distinto, cuando es por fines turísticos y se tiene que hacer con 50 días de anticipación”.

“Un DNU, que a su vez, establece un feriado nacional sin aclarar si es laborable o no”, arremetió Ibáñez y añadió: “Consideramos que no hay mejor forma de darle paz a la sociedad frente a hechos complejos que trabajando normalmente”.

“Hemos respondido a la Justicia Federal, que nos ha pedido este informe. El decreto es manifiestamente inconstitucional. Esperaremos el avance que tendrá la causa. Denunciar a un gobierno porque se dispone a trabajar es un absurdo desde todo punto de vista”, cerró el funcionario.