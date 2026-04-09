El fiscal de Estado y la autonomía de San Rafael: "es entendible que, después de 30 años, un municipio haya querido avanzar"

Fernando Simón se refirió al debate por la autonomía municipal, en medio de tensiones entre la Provincia y San Rafael, y destacó coincidencias en el objetivo de avanzar con un nuevo marco institucional.

En medio de los cuestionamientos del Gobierno de Mendoza al proceso de autonomía de San Rafael y la elección de convencionales constituyentes, el Fiscal de Estado, Fernando Simón, hizo referencia al tema en declaraciones a medios del Gran Mendoza.

En uno de los planteos, Simón señaló que “es entendible que, después de 32 años de que la provincia no regula el marco de la autonomía municipal, un municipio diga ‘no puedo pasarme la historia esperando lo que tenés que hacer’. La Constitución, en la Reforma de 1994, le encargó a la provincia esto y la provincia tiene una deuda institucional de 32 años. Por eso es entendible que un municipio haya querido avanzar”.

En el mismo sentido, hizo referencia a la situación actual: “El Municipio de San Rafael quiere avanzar en su autonomía. La provincia de Mendoza, el Poder Ejecutivo y la Legislatura —ahora cuando lo trate— también manifiestan que quieren avanzar en la autonomía de los municipios. Yo lo que veo en este momento es que hay más coincidencias que diferencias en el modelo que se quiere plantear”.

“La provincia ha ido a frenar el proceso de San Rafael, pero a aprobar en términos generales la autonomía para todos”, remarcó.