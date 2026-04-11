11 de abril de 2026 - 11:32

El Gobierno de Mendoza abre concursos en busca de contadores e ingenieros para cubrir 13 cargos

La inscripción comienza este lunes y se extenderá hasta el 12 de mayo. Se buscan perfiles profesionales para Hacienda, Energía y Ambiente.

El Gobierno de Mendoza abre concursos en busca de contadores e ingenieros para cubrir 13 cargos.

El Gobierno de Mendoza abre concursos en busca de contadores e ingenieros para cubrir 13 cargos.

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Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Gobierno de Mendoza anunció la apertura de las inscripciones para un nuevo llamado a concurso destinado a cubrir 13 cargos en diversos organismos de la Administración Pública Provincial. El proceso, que desarrolla bajo la Ley 9015, garantiza mecanismos transparentes, públicos y basados en el mérito y la idoneidad.

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El período de inscripción quedará habilitado desde este lunes 13 de abril y los interesados tendrán tiempo de postularse hasta el próximo 12 de mayo de 2026.

Qué buscan

Los puestos vacantes corresponden a funciones estratégicas dentro de dos ministerios, con perfiles técnicos y profesionales específicos.

En el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se concursarán cargos en la Dirección General de Crédito al Sector Público y en la Tesorería General de la Provincia, con perfiles orientados a Contador Público Nacional.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Ambiente abrirá concursos para la Dirección de Hidráulica y otros sectores del ministerio, con perfiles profesionales como ingeniero civil o hidráulico, ingeniero industrial o en petróleo, ingeniero ambiental, licenciados en administración y contadores públicos, entre otros cargos jerárquicos.

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