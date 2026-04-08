Comenzaron las tareas de demolición del antiguo edificio de la ex Comisaría 12 de San Martín , ubicado en la manzana delimitada por las calles España, Alem, Salta y San Lorenzo. En ese predio se levantará el nuevo complejo policial que concentrará distintas dependencias de seguridad para el departamento.

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La intervención forma parte del proyecto impulsado por el Gobierno de Mendoza para construir una nueva sede policial moderna que albergará a la Comisaría 12, la Jefatura Distrital 3 y la Departamental de Policía . El futuro edificio contará con accesos independientes y áreas diferenciadas para cada función.

El nuevo complejo tendrá una superficie aproximada de 827 metros cuadrados e incluirá sectores de atención al público, oficinas administrativas, espacios destinados a la atención de casos de violencia de género, calabozos, depósitos judiciales y áreas de servicio. El proyecto también contempla climatización central, sistemas de detección de incendios, accesibilidad universal y un espacio de ingreso sobre calle España.

Comenzó la demolición de un histórico edificio en San Martín para construir un nuevo complejo policial. (Los Andes)

El inmueble que comenzó a demolerse ocupó durante gran parte del siglo XX un lugar central en la historia sanitaria del este mendocino. Allí funcionó el Hospital Regional San Martín, inaugurado el 19 de agosto de 1918, considerado el primer hospital público del interior de Mendoza y el segundo de toda la provincia.

La construcción del hospital se inició en 1912, luego de que en 1910 se colocara la piedra fundamental en el marco de los festejos por el Centenario de la Revolución de Mayo. La obra respondió a una demanda creciente de servicios de salud en una región que, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, atravesaba fuertes problemas sanitarios y un crecimiento demográfico sostenido.

En sus primeros años, el hospital funcionó con 19 empleados bajo la dirección del doctor Alfredo Perrupato, quien más tarde daría nombre al actual hospital regional. Entre el personal inicial se encontraba también la partera María Casagrande.

Durante décadas el establecimiento fue el principal centro de atención pública para la población del este provincial, en un contexto en el que la infraestructura sanitaria estaba concentrada mayoritariamente en la capital mendocina.

demolición 3 Comenzó la demolición de un histórico edificio en San Martín para construir un nuevo complejo policial. (Los Andes)

Del hospital a sede policial

En 1991, tras la inauguración del nuevo edificio del Hospital Perrupato, el antiguo hospital dejó de cumplir funciones sanitarias y fue destinado a sede de la Comisaría 12 de la Policía de Mendoza, dependencias municipales y dos escuelas.

El corazón del edificio funcionó como dependencia policial durante casi treinta años. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a detectarse importantes deterioros estructurales. Estudios técnicos realizados entre 2016 y 2018 determinaron que la construcción no cumplía con las normas antisísmicas vigentes y presentaba riesgos edilicios.

Por esa razón, en marzo de 2020 tanto la comisaría como la Unidad Fiscal San Martín–La Colonia debieron abandonar el inmueble y trasladarse a un edificio ubicado en calle Bailén, donde actualmente continúan funcionando.

Con el inicio de la demolición del antiguo edificio, se abre ahora una nueva etapa para el predio histórico, donde se levantará la futura sede policial destinada a concentrar y modernizar la infraestructura de seguridad del departamento.

Frente-Comisaria-12-980x466 Comenzó la demolición de un histórico edificio en San Martín para construir un nuevo complejo policial. Antes.