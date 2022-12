Suárez enviará a la Legislatura un proyecto de ley para sanear la OSEP

El gobernador Rodolfo Suárez inició su último de gestión en el que intentará reformular algunos organismos del Estado que sufren una serie de problemas importantes, no sólo en lo que es la prestación de los servicios, sino también en sus condiciones económicas. Uno de ellos es la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), que ha sido altamente cuestionada tanto por gremios como por la oposición, y que transita momentos financieros complejos que han necesitado salvatajes por parte del Estado para seguir prestando servicios.

Para esto, el directorio de la OSEP, junto con el ministerio de Gobierno de la provincia trabajan en un proyecto de ley con la que se intentará “buscar un modelo y un proyecto justo para todos”.

Aún no hay detalles de la iniciativa que pergeña el Poder Ejecutivo, pero se espera que en el primer trimestre del 2023 se presente el texto con reformas al sistema de la obra social estatal para intentar que los números cierren, en un contexto de crisis económica que sin dudas ha impactado de lleno en el ámbito de la salud, con valores de los medicamentos que han estado por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según consideró el titular del organismo, Carlos Funes.

Fue el propio Suárez quien señaló que encarará el “saneamiento” de la OSEP. En diálogo con el portal MDZ, marcó que “los salarios, que es de donde la OSEP obtiene sus fondos, tienen una relación totalmente inferior en su crecimiento a lo que son los precios de los medicamentos”, aunque también agregó que es una situación que sin dudas afecta a todas las obras sociales a nivel país.

En diálogo con Los Andes, Funes negó en primer lugar que la Obra Social esté “quebrada” tal como ha manifestado en varias oportunidades la oposición, y aseguró que se está “buscando el equilibrio”. Ante esto, adelantó que se está trabajando en un proyecto de ley con el Gobierno “para encontrar equilibrio presupuestario en un primer momento, pero también financiero”.

Carlos Funes, titular de OSEP.

“Queremos que sea un modelo y un proyecto justo para todos”, acotó el médico ginecólogo, quien agregó que el aporte que reciben por parte de los contribuyentes es de “3, 4 o 5 veces menos que cualquier otra prepaga”. También expresó que se están analizando en el futuro proyecto “todas las variables”, tales como el porcentaje de aportes y contribuciones.

De acuerdo a esto, manifestó que a este mes el ingreso per cápita no llega a los $8.000 por mes, mientras que en otras prepagas “se recibe entre $20.000, $30.000 o $40.000 per cápita por mes. Es una diferencia amplia”, agregó.

Números rojos

Para Funes, la situación compleja de la obra social no es una novedad teniendo en cuenta el contexto macroeconómico que atraviesa el país. “Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Financiar salud es muy caro, los índices inflacionarios dentro de los cuales los sistemas de salud tienen que comprar, sobre todo el rubro farmacéutico, tiene una inflación que supera la del Presupuesto”, manifestó.

“El 2022 terminamos con una inflación de medicamentos que superó el 100% y que estuvo 3 puntos por encima del IPC. Y los ingresos han sido menores, lógicamente”, expresó.

En este sentido, acotó que la OSEP se nutre de los aportes de los 400.000 estatales de la provincia, pero ese número es más bajo en porcentaje que lo que aumentan los rubros con los que se manejan, por lo que cada fin de año el Gobierno debe realizar un aporte extraordinario para terminar el año.

“En 2021 terminamos el año con cuestionamientos por atrasos en los pagos relacionados con lo ambulatorio (lo que se compra en las farmacias), Hoy no tenemos ese problema y no tenemos cortes por parte de los prestadores, farmacias entre otros. Sí es cierto que hay un atraso de 20 o 25 días con algunos prestadores, pero no hemos cortado la cadena de pago”, aseguró Funes, por lo que en parte, el proyecto de ley que se está trabajando es “mejorar la ecuación para financiar el sistema sin resentir los servicios”.

También insistió con el tema de los costos e inversiones que debe hacer la obra social. “Casi el 30% del presupuesto de la obra social va a parar a menos del 1% de todo el universo de los 400.000 afiliados, que son unos 3.600, que sufren enfermedades oncológicas o con planes especiales. Es un trabajo importante el que hace el organismo”, comentó, y agregó que sólo en medicamentos, se va un 39% del presupuesto.

De acuerdo al Presupuesto que recibirá la OSEP en 2023, será de $41.474 millones, y sólo aumentará en consecuencia de las subas salariales de los empleados de la Administración Pública. Es importante marcar que cada empleado estatal, tanto municipal como provincial, aporta el 6% para fondear la OSEP.

En tanto, si bien Funes dijo que no tenía claro el monto del déficit que tiene la OSEP a esta fecha (comentó que al cierre de diciembre se tendrá el número), marcó que el mismo “es manejable” y que se está trabajando ese número rojo en conjunto con la provincia. “Llevamos tranquilidad a proveedores y prestadores. No se corta la cadena de pago”, insistió.

Por otro lado, Funes dejó de lado el proyecto que tiene en mente el senador provincial del Frente de Todos, Lucas Ilardo, en el que propone que aquellos funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, entes descentralizados y municipios cuyos salarios superen los $400.000, aporten el 10% a la OSEP; y que, en contraparte, los trabajadores con salarios inferiores a $100.000 pasen a aportar el 4%.

“Es más complejo el tema. Pero el rango del que más gana es mucho menor y no solucionaría los problemas de la obra social. Siempre teniendo en cuenta que es una obra social solidaria y que es obligación para cada empleado estatal tenerla”, dijo.

Por otro lado, expresó que en paralelo a la situación complicada, siguen con algunas obras importantes, tales como el comienzo de construcción de la nueva guardia del hospital El Carmen, que ocupará un trabajo de entre 8 a 10 meses; así como también el funcionamiento de un tomógrafo en el sur provincial, en conjunto con la Fuesmen, el cual se espera que esté disponible a fines de enero.